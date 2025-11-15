SUA deschide calea pentru negocierile ce privesc vânzarea activelor internaţionale ale Lukoil

Administraţia Trump a dat undă verde potenţialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre achiziţionarea activelor sale internaţionale şi a permis companiilor să aibă relaţii comerciale cu rafinăria Burgas (deţinută de Lukoil), după ce Guvernul bulgar a numit un administrator pentru a prelua conducerea operaţiunilor filialei locale a Lukoil, transmite agenția de știri Reuters.

Luna trecută, Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti – Lukoil şi Rosneft, în urma invad ării Ucrainei. Trezoreria SUA emisese o licenţă care dădea termen companiilor până în 21 noiembrie să renunţe la orice tranzacţii cu Lukoil. SUA au blocat încercările Lukoil de a vinde activele traderului elveţian Gunvor, transmite Agerpres.

Lukoil are trei rafinării în Europa, participaţii în zăcămintele din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt şi Nigeria şi sute de benzinării, inclusiv în Statele Unite. Cele mai recente sancţiuni au perturbat, de asemenea, operaţiunile Lukoil din Irak, Finlanda şi Bulgaria.

Vineri, Trezoreria SUA a emis un set de licenţe , din care una autorizează companiile să discute cu Lukoil până în 13 decembrie despre achiziţionarea activelor sale internaţionale.

SUA au precizat că vor autoriza doar o tranzacţie care, în urma vânzării activelor, elimină complet legăturile cu Lukoil, iar fondurile de pe urma vânzării sunt plasate într-un cont escrow la care Lukoil nu are acces atât timp cât este afectat de sancţiuni. Trezoreria SUA va permite, de asemenea, ca tranzacţiile care implică entităţile Lukoil din Bulgaria să se finalizeze până în 29 aprilie 2026.

În plus, Trezoreria SUA a emis o licenţă care permite tranzacţiile cu firma care operează oleoductul Caspian Pipeline Consortium (CPC) şi proiectul Tengizchevroil, chiar dacă sunt implicate companii petroliere sancţionate.

CPC, unde este implicat şi Lukoil, aduce peste 1,6 milioane barili pe zi de ţiţei, sau 1,5% din producţia globală de petrol, de la zăcămintele din Kazahstan dezvoltate cu firme mari din SUA şi UE, cum ar fi Chevron, Exxon Mobil, Eni, Shell, TotalEnergies.

Fondul american de private equity Carlyle explorează opţiunile pri vind achiziţionarea activelor internaţionale ale Lukoil, au declarat joi pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Lukoil extrage aproximativ 2% din producţia globală de petrol, în Rusia şi în străinătate, şi caută cumpărători pentru activele sale internaţionale, care produc 0,5% din petrolul mondial, şi a căror valoare este estimată la aproximativ 22 miliarde de dolari, pe baza datelor financiare din 2024.

Carlyle este în stadiul preliminar al explorării achiziţionării activelor. Compania caută să solicite o licenţă în SUA care să-i permită să cumpere activele înaintea începerii negocierilor, susţin sursele.

Alte firme care, susţin sursele Reuters, ar putea face oferte pentru achiziţionarea unor părţi din activele internaţionale ale Lukoil, sunt KazMunayGas şi Shell.