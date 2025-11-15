Hamas îşi reafirmă discret controlul în Gaza, pe fondul blocajelor din negocierile ce privesc administraţia post-război

De la reglementarea preţului cărnii de pui până la perceperea unor taxe pentru ţigări, Hamas încearcă să-şi extindă controlul în Gaza, în timp ce planurile Statelor Unite pentru viitorul teritoriului prind contur lent, spun locuitorii, alimentând îndoielile rivalilor privind disponibilitatea grupării de a ceda puterea, aşa cum a promi s, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

După încetarea focului de luna trecută, Hamas şi-a restabilit rapid controlul în zonele din care armata israeliană s-a retras, ucigând zeci de palestinieni acuzaţi de colaborare cu Israelul, furt sau alte infracţiuni. Puterile internaţionale cer dezarmarea organizaţiei şi retragerea ei de la guvernare, dar nu există încă un acord privind cine o va înlocui.

Acum, o duzină de locuitori din Gaza spun că simt tot mai clar prezenţa administraţiei Hamas. Autorităţile monitorizează toate bunurile care intră în zonele controlate de grupare şi percep taxe pentru unele importuri private, inclusiv combustibil şi ţigări, şi amendează comercianţii care supraevaluează preţurile, potrivit a zece gazani, dintre care trei comercianţi.

Ismail Al-Thawabta, şeful biroului de presă al guvernului Hamas, a negat că gruparea taxează combustibilul sau ţigările şi a respins ideea creşterii impozitelor, susţinând că administraţia se ocupă doar de sarcini umanitare şi de menţinerea preţurilor sub control. El a reiterat disponibilitatea Hamas de a preda puterea unei administraţii tehnocrate, pentru a evita haosul: ”Scopul nostru este ca tranziţia să fie lină.”

Alţi locuitori descriu însă o altă realitate. Hatem Abu Dalal, proprietar al unui mall din Gaza, spune că preţurile sunt ridicate din cauza lipsei de bunuri, iar reprezentanţii guvernului verifică marfa şi stabilesc tarife. Mohammed Khalifa, aflat la cumpărături în Nuseirat, afirmă că preţurile ”se schimbă constant, ca la bursă”.

Planul SUA pentru Gaza, anunţat de preşedint ele Donald Trump, a dus la încetarea focului din 10 octombrie şi la eliberarea ultimilor ostatici. Acesta prevede crearea unei autorităţi de tranziţie, desfăşurarea unei forţe multinaţionale de securitate, dezarmarea Hamas şi începerea reconstrucţiei. Însă surse citate de Reuters arată că implementarea planului stagnează, iar Gaza pare tot mai aproape de o partiţionare de facto, cu forţe israeliene prezente încă în mai mult de jumătate din teritoriu.

Peste 2 milioane de oameni trăiesc în zone controlate de Hamas, care a preluat conducerea teritoriului în 2007 de la Autoritatea Palestiniană (AP) condusă de Mahmoud Abbas. Analistul Ghaith al-Omari spune că Hamas încearcă să demonstreze atât populaţiei, cât şi actorilor internaţionali că nu organizaţia nu poate fi ocolită: ”Cu cât comunitatea internaţională întârzie, cu atât Hamas se înrădăcinează mai puternic.”

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat că relatările privind taxele impuse de Hamas reprezintă motivul pentru care ”Hamas nu poate şi nu va guverna Gaza”. O nouă administraţie ar putea fi formată după aprobarea planului de către ONU.

Autoritatea Palestiniană doreşte să aibă un rol în guvernarea post-război, însă Israelul respinge ideea revenirii sale în Gaza, în timp ce Fatah şi Hamas nu se înţeleg asupra formei viitoarei conduceri.

Situaţia rămâne complicată şi în zonele controlate de Israel, unde grupuri palestiniene ostile Hamas încearcă să îşi menţină influenţa. Între timp, condiţiile de trai rămân critice, deşi fluxul de ajutoare a crescut.

Un mare importator de alimente din Gaza spune că Hamas nu a revenit la politica sa completă de taxare, dar ”observă şi notează totul”. Camioanele sunt oprit e la puncte de control, şoferii sunt interogaţi, iar speculanţii sunt amendaţi, ceea ce a redus unele preţuri, dar acestea rămân mult peste nivelurile de dinainte de război.

Hamas avea înainte de război circa 50.000 de angajaţi publici, inclusiv poliţişti. Mii au fost ucişi, iar cei rămaşi îşi declară disponibilitatea de a continua să lucreze sub o nouă administraţie. Gruparea a continuat să plătească salarii, reduse la nivelul standardizat de 1.500 de shekeli (470 de dolari) pe lună, folosind, potrivit unor surse diplomatice, rezerve de numerar.

Hamas a înlocuit patru guvernatori regionali ucişi şi 11 membri ai biroului său politic din Gaza, potrivit unor surse apropiate grupării. Comentatorul Mustafa Ibrahim spune că Hamas exploatează întârzierile planului: ”Va continua până când se formează o alternativă. Nu cred că se va opri înainte de asta.”