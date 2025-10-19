ANALIZĂ Cum decurge armistițiul din Gaza: Hamas execută public palestinieni pe care îi acuză de colaborare cu Israelul, Netanyahu limitează accesul ajutorului umanitar până la returnarea ultimilor ostatici morți

Donald Trump a avertizat că forțele israeliene pot reveni în Gaza dacă Hamas nu respectă înțelegerea mediată de Casa Albă, dar nu a oferit o soluție clară pentru dezarmarea teroriștilor. Hamas și armata israeliană se acuză deja reciproc de încălcarea acordului.

Guvernul Hamas din Fâşia Gaza a denunţat sâmbătă încălcarea de 47 de ori, de către Israel, a acordului de încetare a focului în vigoare din 10 octombrie, cu atacuri asupra populaţiei care au dus la moartea a 38 de palestinieni. Pe de altă parte, armata israeliană a lansat duminică un atac asupra Gaza, relatează media israeliene, diminuând speranţele privind faptul că încetarea focului va duce la o pace de durată în enclava palestiniană.

Cum a decurs acordul în cele 10 zile

La doar câteva zile după ce Donald Trump a anunțat începutul unei noi „epoci de aur” în fața Knessetului israelian, armistițiul dintre Israel și Hamas se lovește deja de obstacole majore: teroriștii Hamas, care ar trebui dezarmați și îndepărtați de la putere conform planului american, își reafirmă controlul în Gaza prin execuții publice și confruntări violente cu grupări rivale, iar Israelul limitează accesul ajutorului umanitar în enclavă pentru că trupurile ultimilor ostatici decedați nu au fost încă returnate.

Prima fază a armistițiului intermediat de SUA a intrat în vigoare la sfârșitul săptămânii trecute, iar de atunci cele două părți și-au eliberat toți prizonierii rămași în viață: Ultimii 20 de prizonieri rămași în Gaza au ajuns luni înapoi în Israel, iar autoritățile israeliene au eliberat, la rândul lor, aproape 2.000 de prizonieri palestinieni, majoritatea arestați după atacul terorist lansat de Hamas în octombrie 2023, amintește Time Magazine.

Pe fondul acestui succes inițial, președintele american Donald Trump a anunțat luni încheierea războiului și începutul unei noi “epoci de aur” în fața Knessetului israelian, însă, de atunci, planul în 20 de puncte al președintelui american s-a lovit de o serie de obstacole care pun la îndoială viitorul pașnic promis de acesta.

Printre punctele principale ale planului lui Trump se numără dezarmarea teroriștilor Hamas și îndepărtarea lor de la putere în Gaza, însă teroriștii au lansat o campanie violentă de execuții și lupte stradale pentru a recăpăta controlul asupra enclavei aproape imediat după ce trupele israeliene au început să se retragă – conform canalelor de comunicare de pe Telegram ale grupării Hamas, scrie The Guardian, țintele principale ale acestor acțiuni violente sunt așa numiții “colaboratori și trădători”, o referință la clanuri și grupări armate din Gaza pe care Israelul le-a susținut în ultimele luni ale războiului.

Notă: Premierul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat în iunie faptul că Israelul a “activat” unele clanuri palestiniene care se opun dominației Hamas în Gaza, amintește The Associated Press.

În acest context, Reuters relatează că, de la începerea armistițiului până luni, teroriștii Hamas au ucis cel puțin 33 de persoane în Gaza, în cadrul unor “acțiuni de reprimare a grupurilor care i-au testat puterea”.

Aceste relatări au fost însoțite de videoclipuri cu execuții publice comise de teroriștii Hamas împotriva grupărilor rivale. Identitățile victimelor și circumstanțelor exacte ale incidentelor sunt greu de confirmat, însă reprezentanții Hamas au confirmat pentru Reuters veridicitatea unui astfel de videoclip, care arată execuția a șapte bărbați într-un cartier din orașul Gaza.

Pe lângă executarea prizonierilor neînarmați, au avut loc și confruntări violente cu grupări armate care au refuzat să recunoască autoritatea Hamas după retragerea trupelor israeliene. În Khan Younis, de pildă, teroriștii Hamas luptau deja împotriva membrilor clanului Mujaida înainte de semnarea armistițiului, scrie BBC.

Conform unei analize The Washington Post, după conflictul inițial, membri clanului Mujaida au fost vânați și “decimați” în lupte cu teroriștii până când supraviețuitorii au fost nevoiți să jure loialitate “guvernului” Hamas.

Cele mai violente lupte au avut, însă, loc în orașul Gaza. După semnarea armistițiului, cel puțin 27 de persoane au fost ucise în confruntări violente între forțele de securitate ale Hamas și membri înarmați ai clanului Dughmush, unul dintre cele mai puternice clanuri din oraș, conform BBC.

Pe de cealaltă parte, un înalt oficial al Hamas a acuzat joi Israelul că a încălcat armistițiul, ucigând cel puțin 24 de persoane, și a declarat că o listă cu astfel de încălcări a fost înmânată mediatorilor, transmite The Guardian.

Este important de amintit că execuțiile publice ale așa numiților “colaboratori” și luptele interne nu au început în ultimele zile: teroriștii Hamas au folosit astfel de tactici în repetate rânduri pe parcursul războiului cu Israelul, cel mai recent în luna septembrie, când trei bărbați au fost executați în fața unei mulțimi în centrul orașului Gaza, scrie BBC.

În acest context, președintele Donald Trump a declarat că teroriștii Hamas vor fi dezarmați cu forța dacă nu renunță la arme “destul de curând”, însă a refuzat să ofere detalii despre cum ar decurge acest proces.

„Nu trebuie să-ți explic ție asta, dar dacă nu se dezarmează, îi vom dezarma noi. Ei știu că nu mă joc, bine? … Și dacă nu se dezarmează, îi vom dezarma, și se va întâmpla repede și poate violent. Dar se vor dezarma. Mă înțelegi?”, a declarat președintele american miercuri pentru ABC News.

Între timp, negocierile dintre Israel și Hamas au lovit un nou obstacol: Deși schimbul de prizonieri rămași în viață s-a încheiat, teroriștii Hamas nu au returnat încă trupurile tuturor ostaticilor decedați.

Autoritățile israeliene au cerut joi returnarea ultimelor 19 prizonieri decedați, fără de care familiile victimelor au afirmat că acordul de pace “nu poate continua”, explică Sky News.

În fața acestor cereri, reprezentanții Hamas au anunțat că au predat toate rămășițele ostaticilor la care au acces, precizând că sunt necesare „eforturi semnificative și echipamente speciale” pentru recuperarea celorlalți captivi morți din Gaza. O sursă anonimă a declarat pentru CNN, însă, că Israelul consideră că Hamas are acces la cel puțin alte șase trupuri.

Donald Trump a declarat pentru CNN că forțele israeliene ar putea relua luptele în Gaza „imediat ce voi da ordinul” dacă Hamas nu va respecta acordul de încetare a focului, însă SUA nu consideră că gruparea Hamas încalcă acordul prin faptul că nu a predat trupurile ostaticilor, au declarat doi consilieri americani de rang înalt.

Pe fondul acestor tensiuni, autoritățile israeliene au decis să limiteze accesul convoaielor de ajutor umanitar în Gaza până ce Hamas returnează ultimii prizonieri decedați. Punctul de trecere Rafah dintre Egipt și Gaza rămâne închis, iar potrivit unui oficial israelian, recent au intrat în Gaza doar 300 de camioane cu ajutoare, în loc de cele 600 convenite în cadrul negocierilor, amintește CNN.

În ciuda declarațiilor ambițioase ale președintelui Donald Trump, armistițiul pe care l-a mediat întâmpină aceleași obstacole care au pus capăt înțelegerii mediate de Egipt și Qatar la începutul anului.

Amintim că, în ianuarie 2025, Hamas și Israelul au căzut de acord să încheie ostilitățile, în cadrul unei înțelegeri care includea chiar o retragere etapizată a forțelor israeliene din Gaza și reluarea ajutorului american, o situație similară cu cea din prezent. Cele două părți nu au putut cădea de acord pentru o soluție pe termen lung, iar Israelul a reluat atacul asupra Fâșiei Gaza după două luni.

În esență, demilitarizarea ar trebui să fie una din pietrele de temelie ale păcii în Gaza, conform planului lui Donald Trump, însă evenimentele din ultimele zile arată că violența rămâne sursa principală a autorității în enclava care nu a mai avut parte de alegeri democratice din 2007, anul în care Hamas a preluat puterea – întâi prin vot, apoi prin forță, după ce comunitatea internațională a refuzat să colaboreze cu un guvern care refuza să recunoască Israelul și să oprească atacurile asupra acestuia.

