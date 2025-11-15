UE va majora cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul pentru 2026

Uniunea Europeană va majora cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova, în bugetul UE pentru 2026. Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord final în negocierile privind Bugetul UE pentru anul 2026, informează sâmbătă Moldpres, transmite Agerpres.

Eurodeputatul român Siegfried Mureşan a subliniat că această majorare este necesară pentru a compensa parţial decizia Statelor Un ite ale Americii de a retrage sprijinul acordat societăţii civile din regiune.

„Acordul cuprinde şi amendamentul co-semnat de mine la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care solicităm o creştere cu 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătăţii Estice, inclusiv Republicii Moldova. În contextul retragerii sprijinului american, considerăm că este datoria UE să susţină o rganizaţiile neguvernamentale independente, pentru ca acestea să-şi poată continua activitatea. Societatea civilă are un rol esenţial în consolidarea democraţiei în statele din vecinătatea noastră, în special în ţările candidate, precum Republica Moldova, care se confruntă cu presiuni şi agresiuni antidemocratice din partea Federaţiei Ruse’, a declarat Siegfried Mureşan.

Iniţiativa privind majorarea bugetului aparţine Parlamentului European. Un amendament în acest sens a fost votat de plenul legislativ pe 22 octombrie 2025.