Republica Moldova a preluat preşedinţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei / Sprijinul pentru Ucraina va fi o prioritate cheie

Republica Moldova a preluat oficial, vineri, 14 noiembrie, preşedinţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Strasbourg.

Viceprim-ministrul Mihai Popşoi, ministru al afacerilor externe, a prezentat cu acest prilej priorităţile mandatului moldovean, subliniind că sprijinul pentru Ucraina şi operaţionalizarea Tribunalului Special pentru crimele de agresiune, precum şi a Comisiei de reclamaţii, constituie direcţiile-cheie ale preşedinţiei, transmite Moldpres, consultată de Agerpres, transmite Agerpres.

În discursul său, Mihai Popşoi a accentuat angajamentul ferm al Republicii Moldova de a promova valorile Consiliului Europei şi de a contribui la consolidarea democraţiei şi statului de drept în Europa.

„Preluăm preşedinţia într-o perioa dă marcată de provocări, iar rolul Consiliului Europei în apărarea democraţiei, a drepturilor omului şi a statului de drept este esenţial. Am învăţat că democraţia nu este o destinaţie, ci un proces care necesită implicare constantă, curaj şi responsabilitate. Republica Moldova rămâne un susţinător ferm al valorilor fundamentale ale organizaţiei şi al misiunii sale de a promova pacea şi solidaritatea pe continent”, a declarat ministrul moldovean al afacerilor externe.

Printre priorităţile anunţate de oficial se regăsesc consolidarea sistemului Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, promovarea drepturilor copiilor, combaterea violenţei împotriva femeilor, întărirea drepturilor sociale, susţinerea democraţiei locale şi lupta împotriva dezinformării. Totodată, autorităţile de la Chişinău îşi propun intensificarea cooperării între statele membre în domeniul protecţiei drepturilor omului şi al bunei guvernări.

Pe durata celor şase luni de mandat, Republica Moldova va organiza peste 30 de evenimente – de la reuniuni ministeriale la activităţi culturale – atât la Chişinău, cât şi la Strasbourg. Momentul culminant al preşedinţiei va fi Sesiunea Ministerială din 14-15 mai 2026, care va avea loc la Chişinău, cu participarea delegaţiilor celor 46 de state membre.

Mihai Popşoi a mulţumit Maltei pentru modul exemplar în care şi-a exercitat mandatul în ultimele şase luni. În cadrul ceremoniei, Secretarul Permanent al Ministerului Afacerilor Externe şi Turismului al Maltei, Christopher Cutajar, i-a înmânat oficialului moldovean cheia şi ciocanul simbolic, marcând transferul oficial al Preşedinţiei.

La eveniment au participat Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, precum şi ambasadori ai tuturor statelor membre ale organizaţiei.

Republica Moldova va deţine preşedinţia Comitetului de Miniştri în perioada 14 noiembrie 2025 – 15 mai 2026. Este cea de-a dou a oară când ţara vecină exercită acest mandat, prima preşedinţie având loc în anul 2003, la scurt timp după aderarea la Consiliul Europei în 1995.