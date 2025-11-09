În urma invaziei ruseşti din Ucraina din 2022, şi Moldova şi-a exprimat intenţia de a se retrage treptat din cadrul instituţional al CSI.

Astfel, săptămâna viitoare, pe ordinea de zi a guvernului figurează un proiect de lege care prevede denunţarea Acordului semnat la Bişkek în 9 octombrie 1992, care permitea cetăţenilor statelor CSI să călătorească fără vize pe teritoriul membrilor Comunităţii.