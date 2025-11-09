FOTO Incendiu la o pensiune din Gura Humorului / O persoană carbonizată
Un incendiu a izbucnit duminică dimineață la mansarda unei pensiuni din Gura Humorului. O femeie de 72 de ani a fost inițial dată dispărută, apoi a fost găsită carbonizată. Flăcările au afectat o suprafață de 400 mp,
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Evenimentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 5:00, iar la fața locului au intervenit gradual pompierii militari de la subunitățile Gura Humorului, Suceava, Fălticeni și Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii SVSU Capu Câmpului și Cornu Luncii, cu 8 autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, anunță autoritățile.
Din interiorul clădirii s-au evacuat șapte persoane, printre care și un minor. Incendiul a fost localizat.
știre în curs de actualizare
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.