FOTO Incendiu la o pensiune din Gura Humorului / O persoană carbonizată

Un incendiu a izbucnit la o pensiune din Gura Humorului
sursa foto: ISU

Un incendiu a izbucnit duminică dimineață la mansarda unei pensiuni din Gura Humorului. O femeie de 72 de ani a fost inițial dată dispărută, apoi a fost găsită carbonizată. Flăcările au afectat o suprafață de 400 mp,

Evenimentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 5:00, iar la fața locului au intervenit gradual pompierii militari de la subunitățile Gura Humorului, Suceava, Fălticeni și Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii SVSU Capu Câmpului și Cornu Luncii, cu 8 autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, anunță autoritățile.

Din interiorul clădirii s-au evacuat șapte persoane, printre care și un minor. Incendiul a fost localizat.

știre în curs de actualizare

