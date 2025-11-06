VIDEO David Popovici rescrie istoria natației: Cum a evoluat cursa regină de 100 m liber în cei 52 de ani

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cursa de 100 metri liber este considerată proba „regină” a natației, iar de la primul Campionat Mondial, cel din 1973, și până în prezent lucrurile au tot prins „viteză”.

În vara acestui an, David Popovici a cucerit aurul mondial, iar World Aquatics a realizat un video cu evoluțiile în paralel ale lui Jim Montgomery (campion în 1973) și Popovici (laureat în 2025).

De la Belgrad și până la Singapore, proba de 100 m liber a suferit multe transformări, iar timpul cu care se câștigă medalia de aur s-a îmbunătățit simțitor.

De la 51.70 secunde, de atât a avut nevoie Jim Montgomery pentru a cuceri aurul în 1973, s-a trecut la 46.51 secunde, timpul pe care l-a bifat David Popovici în vara acestui an la Singapore.

Singura constantă din cei 52 de ani este distanța care trebuie înotată: 100 de metri.

Tehnica, pregătirea și echipamentele s-au tot transformat, iar proba „regină” oferă de la un Campionat Mondial la altul „bătălii” tot mai interesante cu cronometrul.

Reamintim că în vara acestui an David Popovici a cucerit aurul și în proba de 200 m liber, după o revenire fantastică.