G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

China suspendă interdicţia de export către SUA a unor metale rare, semn…

Pamânturi rare, metale rare
Peggy Greb, US department of agriculture – http://www.ars.usda.gov/is/graphics/photos/jun05/d115-1.htm Wikipedia

China suspendă interdicţia de export către SUA a unor metale rare, semn de atenuare a tensiunilor

Articole9 Noi • 38 vizualizări 0 comentarii
China a suspendat duminică interdicţia de export către Statele Unite de galiu, germaniu şi antimoniu – metale rare cruciale pentru industria modernă -, ca un semn suplimentar de atenuare a tensiunilor dintre cele două ţări, relatează AFP, citată de Agerpres.
Restricţiile, care fuseseră impuse în decembrie 2024, vizau aşa-numitele bunuri „cu dublă utilizare”, adică cele care puteau fi folosite atât în plicaţii civile, cât şi militare.
Interdicţiile sunt suspendate începând de duminică şi „până pe 27 noiembrie 2026”, a transmis Ministerul Comerţului din China într-un comunicat.
Acest anunţ este un nou semn de bunăvoinţă din partea Beijingului, în urma întâlnirii dintre preşedintele chinez Xi Jinping şi preşedintele american Donald Trump din 30 octombrie, în Coreea de Sud. Summitul respectiv a contribuit la atenuarea lunilor de tensiuni care au afectat economia globală.
„În principiu, exportul către Statele Unite de produse cu dublă utilizare legate de galiu, germaniu, antimoniu şi materiale superdure nu va fi permis”, stipula interdicţia din decembrie 2024, acum suspendată.
Această problemă devenise un punct de dispută între Beijing şi Washington, deoarece cele două ţări se luptă pentru dominaţia tehnologică globală, iar aceste metale rare (care nu sunt clasificate drept „pământuri rare”) sunt esenţiale pentru industria modernă.
Galiul, prezent în circuite integrate, LED-uri şi panouri fotovoltaice, este considerat o materie primă critică de către Uniunea Europeană. Germaniul, pe de altă parte, este esenţial pentru fibrele optice şi tehnologia infraroşie.
China este un important producător global al acestor metale rare.
Ministerul Comerţului, într-o scurtă declaraţie de duminică, a anunţat, de asemenea, relaxarea restricţiilor privind exporturile de produse cu dublă utilizare legate de grafit.
Revizuiri mai stricte ale utilizărilor şi utilizatorilor finali ai acestor produse, anunţate în decembrie 2024, sunt, de asemenea, suspendate până pe 27 noiembrie 2026.
În urma întâlnirii Xi-Trump, Casa Albă a indicat că China va emite licenţe de export pentru pământuri rare, precum şi pentru galiu, germaniu, antimoniu şi grafit.
Ca gest de conciliere, China anunţase deja miercuri că va prelungi pentru încă un an suspendarea unora dintre tarifele impuse produselor americane în timpul războiului comercial, menţinându-le la 10%.
Gigantul asiatic anunţase, de asemenea, că va „înceta aplicarea de tarife suplimentare” impuse din martie asupra soiei şi a unei serii de alte produse agricole americane, măsuri care au afectat grav medii favorabile lui Donald Trump.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

UE intensifică eforturile pentru a reduce dependenţa de metalele rare chinezeşti

Articole26 Oct • 580 vizualizări
0 comentarii

Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping în Coreea de Sud, în cadrul turneului său în Asia 

Articole23 Oct 2025 • 217 vizualizări
0 comentarii

Bursa americană se prăbuşeşte după ameninţarea lui Trump cu tarife uriaşe pentru China

Articole10 Oct 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.