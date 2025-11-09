China suspendă interdicţia de export către SUA a unor metale rare, semn de atenuare a tensiunilor

China a suspendat duminică interdicţia de export către Statele Unite de galiu, germaniu şi antimoniu – metale rare cruciale pentru industria modernă -, ca un semn suplimentar de atenuare a tensiunilor dintre cele două ţări, relatează AFP, citată de Agerpres.

Restricţiile, care fuseseră impuse în decembrie 2024, vizau aşa-numitele bunuri „cu dublă utilizare”, adică cele care puteau fi folosite atât în plicaţii civile, cât şi militare.

Interdicţiile sunt suspendate începând de duminică şi „până pe 27 noiembrie 2026”, a transmis Ministerul Comerţului din China într-un comunicat.

Acest anunţ este un nou semn de bunăvoinţă din partea Beijingului, în urma întâlnirii dintre preşedintele chinez Xi Jinping şi preşedintele american Donald Trump din 30 octombrie, în Coreea de Sud. Summitul respectiv a contribuit la atenuarea lunilor de tensiuni care au afectat economia globală.

„În principiu, exportul către Statele Unite de produse cu dublă utilizare legate de galiu, germaniu, antimoniu şi materiale superdure nu va fi permis”, stipula interdicţia din decembrie 2024, acum suspendată.

Această problemă devenise un punct de dispută între Beijing şi Washington, deoarece cele două ţări se luptă pentru dominaţia tehnologică globală, iar aceste metale rare (care nu sunt clasificate drept „pământuri rare”) sunt esenţiale pentru industria modernă.

Galiul, prezent în circuite integrate, LED-uri şi panouri fotovoltaice, este considerat o materie primă critică de către Uniunea Europeană. Germaniul, pe de altă parte, este esenţial pentru fibrele optice şi tehnologia infraroşie.

China este un important producător global al acestor metale rare.

Ministerul Comerţului, într-o scurtă declaraţie de duminică, a anunţat, de asemenea, relaxarea restricţiilor privind exporturile de produse cu dublă utilizare legate de grafit.

Revizuiri mai stricte ale utilizărilor şi utilizatorilor finali ai acestor produse, anunţate în decembrie 2024, sunt, de asemenea, suspendate până pe 27 noiembrie 2026.

În urma întâlnirii Xi-Trump, Casa Albă a indicat că China va emite licenţe de export pentru pământuri rare, precum şi pentru galiu, germaniu, antimoniu şi grafit.

Ca gest de conciliere, China anunţase deja miercuri că va prelungi pentru încă un an suspendarea unora dintre tarifele impuse produselor americane în timpul războiului comercial, menţinându-le la 10%.

Gigantul asiatic anunţase, de asemenea, că va „înceta aplicarea de tarife suplimentare” impuse din martie asupra soiei şi a unei serii de alte produse agricole americane, măsuri care au afectat grav medii favorabile lui Donald Trump.