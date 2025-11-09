G4Media.ro
Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, transmite că e dispus să se…

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, transmite că e dispus să se vadă cu Marco Rubio, omologul american

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că este pregătit să se întâlnească cu secretarul de stat american Marco Rubio şi că o astfel de comunicare este importantă, a relatat agenţia rusă RIA, preluată de Reuters, transmite News.ro.

„Secretarul de stat Marco Rubio şi cu mine înţelegem necesitatea unei comunicări regulate. Este important pentru a discuta problema ucraineană şi pentru a promova agenda bilaterală. De aceea comunicăm prin telefon şi suntem pregătiţi să organizăm întâlniri faţă în faţă atunci când este necesar”, a declarat Lavrov într-un interviu acordat RIA Novosti.

Declaraţia vine după ce o convorbire telefonică între el şi Rubio, destinată pregătirii unui summit ruso-american la Budapesta, nu a decurs bine şi a dus la anularea întâlnirii pe care o anunţase deja preşedintele american Donald Trump.

La scurt timp după aceea, Lavrov a fost absent de pe scena publică, lipsind inclusiv de la o importantă şedinţă a Consiliului rus de Securitate, ceea ce a dus la speculaţii că ar fi intrat în dizgraţia Kremlinului, în ciuda unor dezminţiri făcute de purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

Sâmbătă, agenţia oficială de stat TASS a transmis primele declaraţii pe care Lavrov le-a făcut după o absenţă de câteva zile în spaţiul public, afirmând că declaraţiile au fost făcute jurnaliştilor, dar fără a detalia unde şi cu ce ocazie.

