Sute de dispăruţi după ce o ambarcaţiune cu imigranţi s-a scufundat între Malaezia şi Thailanda

Sute de persoane sunt date dispărute după ce o ambarcaţiune s-a scufundat între Thailanda şi Malaezia, 10 supravieţuitori şi un cadavru fiind recuperaţi până acum, a declarat duminică autoritatea maritimă malaeziană, relatează Reuters, citat de News.ro.

Mai multe victime ar putea fi încă găsite în mare, la aproape trei zile după scufundarea ambarcaţiunii, care plecase din Buthidaung, Myanmar, cu aproximativ 300 de persoane la bord, a declarat amiralul Romli Mustafa, directorul autorităţii maritime din statele Kedah şi Perlis din nordul Malaeziei.

Printre supravieţuitorii găsiţi în apele din largul Langkawi sunt trei bărbaţi din Myanmar, doi bărbaţi rohingya şi un bărbat din Bangladesh, iar cadavrul era al unei femei rohingya, a relatat agenţia de presă de stat Bernama, citându-l pe şeful poliţiei din Kedah, Adzli Abu Shah.

Membrii minorităţii Rohingya, în majoritate musulmani, fug periodic din Myanmar, ţară cu majoritate budistă, unde sunt consideraţi intruşi străini din Asia de Sud, cărora li se refuză cetăţenia şi sunt supuşi abuzurilor.

Persoanele care se îndreptau spre Malaezia s-au îmbarcat iniţial pe o navă mai mare, dar, pe măsură ce se apropiau de graniţă, li s-a cerut să se transfere pe trei bărci mai mici, fiecare transportând aproximativ 100 de persoane, pentru a evita detectarea de către autorităţi, a declarat Adzli.

Nu se cunoaşte statutul celorlalte două bărci, iar operaţiunea de căutare şi salvare este în curs, a spus el.