Doi români răniți într-un atac armat din Piața Taksim, anunță ministra de Externe, Oana Țoiu

Doi români au fost răniți în Piața Taksim din Istanbul, în urma unui atac armat, anunță ministra de Externe, Oana Țoiu.

Mesajul a fost transmis duminică, printr-un mesaj publicat pe Facebook de către ministra de Externe:

”Cazul a ajuns în atenția Consulatului General al României la Istanbul la apelul de urgență a româncei care îi însoțea, ea nu a fost rănită şi îi suntem recunoscători pentru prezența de spirit şi claritate O echipă s-a deplasat la fața locului pentru a oferi asistență consulară şi suntem în contact cu autoritățile”.

Cei doi răniți, care sunt acum în afara oricărui pericol, susține ministra, făceau parte dintr-un grup care participa la un eveniment cultural la Istanbul:

”Le dorim recuperare grabnică și suntem în continuare alături prin asistența consulară necesară”, a mai transmis Țoiu.

știre în curs de actualizare