Cel puţin un mort şi şase răniţi în SUA, într-un atac armat la o petrecere studenţească în campusul Universităţii Lincoln, în Pennsylvania
Cel puţin o persoană a fost ucisă într-un atac armat, la o petrecere a unor studenţi care-şi sărbătoreau întoarcerea la universitate, în campusul Universităţii Lincoln, în Pennsylvania, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Studenţi s-au reunit în weekend la Centrul Cultural Internaţional al universităţii, la bal, sâmbătă seara.
O persoană a intrat în campus ”cu internţia de a provoca pagube masive” şi a deschis focul în faţa centrului, către ora locală 21.30, împuşcând şapte persoane – una mortal.
Potrivit CNN, şi alte persoane au fost rănite.
Poliţia a anunţat că ”un bărbat înarmat” a fost arestat, fără să precizeze dacă este vorba despre autorul atacului.
”Pentru moment, nu avem multe răspunsuri cu privire la ceea ce s-a întâmplat exact”, a deplând procurorului comitatului Chester, Christopher de Barrena-Sarobe.
Victima nu a fost identificată imediat.
Drama de sâmbătă intervine la o zi după alt atac armat, în apropierea Universităţii Howard, altă universitate istorică afroamericană, la Washington.
Vineri, cinci persoane au fost rănite într-o încăierare care a degenerat.
Procuratura a stabilit rapid că ”acest incident nu are legătură cu Universitatea Howard şi niciun student, profesor sau membru al personalului nu este implicat”.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Autorităţile americane investighează modul ”Mad Max”, care încurajează comportamentul rutier agresiv, al sistemului de asistenţă Tesla
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.