Kamala Harris spune că ar putea candida din nou la Casa Albă

Fostul vicepreşedinte al SUA. Kamala Harris, a declarat, într-un fragment dintr-un interviu televizat difuzat sâmbătă în Marea Britanie, că ar putea candida „eventual” din nou la preşedinţie, transmite News.ro.

Kamala Harris, care l-a înlocuit pe Joe Biden în calitate de candidat democrat la alegerile prezidenţiale din 2024, dar a fost învinsă de Donald Trump, a declarat pentru BBC că nu a decis încă dacă va candida din nou la Casa Albă.

Dar fosta senatoare în vârstă de 61 de ani a insistat asupra faptului că nu şi-a „încheiat” cariera politică şi că nepoatele sale vor vedea o femeie preşedinte în Biroul Oval „în timpul vieţii lor, cu siguranţă”.

„Mi-am dedicat întreaga carieră serviciului public, este ceva care face parte din mine, şi există multe moduri de a servi”, a declarat Harris pentru postul britanic într-un interviu care va fi difuzat integral duminică. „Nu am decis încă ce voi face în viitor”, a adăugat ea.

Aceste declaraţii constituie cel mai puternic indiciu de până acum că Harris ar putea încerca să obţină nominalizarea Partidului Democrat pentru alegerile din 2028. Ea a minimizat, de asemenea, importanţa sondajelor care îi acordă şanse reduse de succes. „Există tot felul de sondaje care spun lucruri foarte diferite”, a argumentat fosta senatoare din California, a cărei carieră politică a început ca procuror în San Francisco. „Dacă aş fi ascultat sondajele, nu m-aş fi prezentat nici la primul meu mandat, nici la al doilea.”

Harris a criticat, de asemenea, comportamentul lui Donald Trump în primele zece luni ale celui de-al doilea mandat al său şi a criticat dur liderii de afaceri şi instituţiile americane, pe care îi acuză că cedează prea uşor cererilor sale. „Mulţi au capitulat încă din prima zi, se închină în faţa unui tiran, din multe motive, cred”, a declarat ea pentru BBC. Printre aceste motive, ea a menţionat dorinţa „de a fi aproape de putere, pentru că poate vor să obţină aprobarea unei fuziuni sau să evite o anchetă”.

Interviul vine după publicarea memoriilor sale luna trecută, în care afirma că era „imprudent” să-l lase pe Joe Biden, a cărui stare de sănătate era incertă, să candideze pentru un al doilea mandat prezidenţial. Ea a acuzat, de asemenea, echipa sa de la Casa Albă că nu a susţinut-o când era vicepreşedintă şi că, uneori, i-a pus piedici în mod activ.