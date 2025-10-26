Primark se extinde în Orientul Mijlociu: primul magazin-franciză deschis în Kuweit

Brandul britanic de modă low-cost Primark a deschis primul său magazin în Orientul Mijlociu, marcând o etapă strategică în procesul său global de expansiune. Noul punct de vânzare și totodată prima franciză a companiei a fost lansat în parteneriat cu grupul Alshaya, unul dintre cei mai importanți operatori de retail din regiune, scrie Fashion United.

Situat în Grand Plaza din complexul comercial The Avenues (Kuweit), magazinul-fanion are o suprafață de 5.575 de metri pătrați, dispusă pe două niveluri, și angajează 350 de persoane. Oferta include colecții pentru femei, bărbați și copii, produse de beauty, articole pentru casă, colecții exclusive și linia premium a brandului, The Edit.

Această deschidere marchează intrarea Primark pe cea de-a 18-a piață internațională, dar și începutul unui plan mai amplu de dezvoltare în regiune. Compania a anunțat deja trei noi magazine în Dubai, care vor fi inaugurate în prima parte a anului 2026 — primul urmând să fie deschis în Dubai Mall în martie, urmat de City Centre Mirdif și Mall of the Emirates.

Decizia de a intra pe piața Orientului Mijlociu vine ca răspuns la cererea tot mai mare a consumatorilor locali, familiarizați deja cu brandul datorită prezenței sale puternice în Marea Britanie și Europa.

Parteneriatul cu grupul Alshaya, anunțat în septembrie 2024, reprezintă cheia acestei extinderi. Compania kuweitiană este recunoscută pentru expertiza sa în operarea francizelor internaționale, gestionând de-a lungul anilor rețelele unor branduri precum H&M, Boohoo sau Mothercare.

„Datorită forței brandului nostru și valorii noastre unice, combinate cu experiența solidă a grupului Alshaya și parteneriatul nostru apropiat, suntem convinși că această zi marchează începutul unui nou capitol de creștere — important și promițător”, a declarat Eoin Tonge, CEO interimar al Primark din martie 2025.

Prin acest pas, Primark se alătură valului de branduri occidentale care mizează pe potențialul ridicat al pieței din Golf, unde apetitul pentru retailul internațional și pentru mixul „calitate-preț” este în creștere.

Parteneriatul cu Alshaya oferă companiei o platformă solidă de lansare în regiune — de la infrastructură logistică la know-how local — și deschide calea pentru o expansiune accelerată în anii următori.