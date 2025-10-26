Trei morţi şi aproape 30 de răniţi la Kiev, într-un atac cu drone ruseşti, anunţă primarul Vitali Kliciko

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului a făcut trei morţi şi aproape treizeci de răniţi, inclusiv şase copii, a anunţat duminică primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, relatează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Conform primelor informaţii, trei persoane au murit şi 27 au fost rănite” în cartierul Desnianski din Kiev, a scris Kliciko pe Telegram.

Atacul a provocat, de asemenea, pagube materiale extinse, iar în mai multe apartamente ale unei clădiri au izbucnit incendii, care au fost ulterior stinse. În cartierul Obolonski, resturi de dronă au căzut pe o clădire cu 16 etaje, potrivit primarului Kievului.

Acest atac survine la o zi după ce bombardamente ruseşti asupra Ucrainei au ucis patru persoane şi au rănit aproximativ douăzeci în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică.

Pe plan diplomatic, preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că nu îşi va „pierde timpul” programând o altă întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin fără posibilitatea unui acord pentru a pune capăt conflictului din Ucraina.

„Nu-mi voi pierde timpul. Am avut întotdeauna o relaţie excelentă cu Vladimir Putin, dar această situaţie a fost foarte dezamăgitoare”, a adăugat el, referindu-se la încercările sale de a rezolva conflictul dintre Moscova şi Kiev.

Un trimis al Kremlinului pentru afaceri economice, Kirill Dmitriev, se află în Statele Unite de vineri pentru discuţii cu oficiali ai administraţiei Trump.

Conform relatărilor din mass-media americane, Dmitriev s-a întâlnit sâmbătă în Florida cu Steve Witkoff, unul dintre trimişii lui Donald Trump. Se aşteaptă ca el să-şi continue discuţiile cu membrii administraţiei Trump duminică, potrivit unei surse apropiate negocierilor.