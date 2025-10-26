CEO-ul Prada, Andrea Guerra: achiziția Versace se finalizează în două săptămâni. „Nu am fost abordați de Armani.”

Grupul Prada a raportat venituri de peste 4 miliarde de euro pentru primele nouă luni ale anului, în creștere cu 9% față de perioada similară din 2024, potrivit declarațiilor făcute de Andrea Guerra, CEO-ul grupului, în cadrul unei conferințe telefonice cu analiștii.

„Am intrat în ultimul trimestru, iar ca de obicei, ultimele șase săptămâni ale anului sunt decisive. Produsele noastre au performat bine în primele patru săptămâni din octombrie. Miu Miu își continuă procesul de normalizare pe termen lung”, a spus Guerra.

Întrebat despre preluarea casei Versace, anunțată în aprilie, Guerra a precizat că tranziția nu este încă finalizată:

„Așteptăm ultimele aprobări de reglementare, care ar trebui să sosească în următoarele două săptămâni.”

Operațiunea, care va aduce Versace sub umbrela Prada Group după finalizarea preluării de la Capri Holdings, este una dintre cele mai urmărite tranzacții din industria de lux europeană, având potențialul de a repoziționa Prada printre primele trei conglomerate de modă la nivel global.

Întrebat dacă grupul ar fi dispus să colaboreze cu L’Oréal – partenerul Prada în segmentul de beauty – în cazul unei eventuale achiziții a casei Armani, Guerra a respins posibilitatea:

„Nu am fost invitați, ca să spun așa. Nu cred că se va întâmpla. Avem mereu o privire globală asupra altor branduri și respectăm mult acel nume, dar această întrebare nu este realistă astăzi.”

Comentând situația din China, un teritoriu esențial pentru Prada, Guerra a afirmat că piața dă semne de stabilizare, după o perioadă de încetinire:

„Ce a fost mai rău a trecut, dar nu cred că vom mai vedea ritmurile de creștere din ultimul deceniu.”

El a subliniat importanța ajustării strategice a prețurilor și a segmentării produselor, afirmând că brandul trebuie să continue să lucreze pe diferite niveluri de preț și să introducă noi produse sezon după sezon.

Unul dintre punctele centrale ale discuției a fost repoziționarea strategică a grupului în zona de lux înalt, segment în care Prada dorește să fie mai îndrăzneață.

„În trecut, nu am fost suficient de curajoși pe segmentul high-end”, a admis Guerra. „Suntem credibili în această zonă și o demonstrăm. Săptămâna trecută am lansat colecția de bijuterii fine ‘Couleur Vivante’ la New York, iar succesul a fost remarcabil — chiar peste așteptările noastre.”

CEO-ul a adăugat că răspunsul consumatorilor confirmă potențialul brandului în această zonă premium:

„Trebuie să fim mai îndrăzneți și mai determinați. Clienții sunt pregătiți să ne primească la aceste niveluri de preț, iar noi trebuie să răspundem cu o ofertă adecvată.”

După un an marcat de expansiune controlată și repoziționare strategică, grupul Prada pare să intre într-o nouă etapă de maturitate – una în care echilibrul dintre preț, calitate și exclusivitate va dicta direcția viitoare a companiei.