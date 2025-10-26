Mesajul ministrului Educaţiei înaintea programului Matematică Remedial: ”Vă încurajez să participaţi în număr cât mai mare pentru a putea înfrânge analfabetismul funcţional”

Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierile în cadrul programului ”Matematică Remedial”, destinat sprijinirii profesorilor şi elevilor de gimnaziu, sunt deschise până la sfârşitul lunii octombrie. Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că programul funcţionează şi ca platformă complementară a actului educaţional pentru copiii din mediile socio-economice afectate de analfabetismul funcţional. El îi încurajează pe cei interesaţi să participe în număr cât mai mare pentru a putea înfrânge împreună analfabetismul funcţional.

„Analfabetismul funcţional este o tară a sistemului educaţional românesc, generând un risc de securitate naţională. Într-adevăr, analfabetismul funcţional este considerat astăzi pe scară largă ca virusul potenţial mortal al democraţiei şi al civilizaţiei moderne”, afirmă ministrul Educaţiei, transmite News.ro.

”Ministerul Educaţiei şi Cercetării informează că înscrierile în cadrul programului „Matematică Remedial”, destinat sprijinirii profesorilor şi elevilor de gimnaziu pentru recuperarea competenţelor fundamentale la matematică, sunt deschise până vineri, 31 octombrie 2025, ora 17:00”, au transmis, duminică, reprezentanţii Ministerului Educaţiei.

Ei au precizat că în această toamnă au avut loc opt webinarii de informare pentru profesori şi directori de şcoli, câte unul pentru fiecare regiune. Webinariile s-au axat pe următoarele teme: importanţa programului pentru reducerea decalajelor de învăţare la matematică; prioritatea sprijinirii şcolilor beneficiare PNRAS în anul şcolar 2025 – 2026; contextul şi fundamentarea programului, structurat şi scalabil pentru sprijin remedial la matematică.

Alte teme abordate în cadrul webinariilor au fost: principiile educaţiei remediale şi legătura cu abordarea Teaching at the Right Level (TaRL); fundamentarea construcţiei materialelor pentru programul „Matematică Remedial” pe baza curriculumului naţional; funcţionalităţile platformei digitale urmate de o demonstraţie practică, respectiv detalii privind înscrierea în program.

”Programul, dezvoltat cu sprijinul Băncii Mondiale, în cadrul componentei de asistenţă tehnică pentru redresarea educaţiei (finanţată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă / PNRR), oferă gratuit şcolilor un pachet digital complet de resurse remediale, care poate fi utilizat în activităţi desfăşurate cu elevii aflaţi în dificultate de învăţare”, a mai precizat sursa citată.

Programul „Matematică Remedial” este destinat profesorilor de matematică, în special celor care au elevi în clasa a VIII-a. Programul include două momente principale: un modul online asincron pentru activităţi remediale la matematică desfăşurate în clasă cu elevii (45 de ore), structurat în 10 unităţi de învăţare, acoperind 30 de săptămâni şcolare, în concordanţă cu programa şcolară şi

un modul de formare pentru profesori (20 de ore), compus din două unităţi resursă care abordează practicile pedagogice esenţiale pentru educaţia remedială şi integrarea Inteligenţei Artificiale şi a tehnologiei digitale în predarea matematicii.

”Platforma programului «Matematică Remedial» este livrată sub forma unui container digital, instalat local pe infrastructura informatică a fiecărei unităţi şcolare participante. Acest format asigură accesul complet la toate resursele, fără a depinde de conexiunea la internet în timpul desfăşurării activităţilor la clasă. Containerul digital funcţionează exclusiv în reţeaua internă a şcolii, garantând securitatea datelor şi disponibilitatea permanentă a materialelor”, au mai transmis reprezentanţii Ministerului Educaţiei.

Ei au mai adăugat că programul ”Matematică Remedial” este conceput ca un asistent digital pentru profesori, integrând lecţii interactive, fişe de teorie şi exersare, materiale video, teste de evaluare iniţială şi finală, precum şi o secţiune dedicată cadrelor didactice, axată pe metode de predare-învăţare-evaluare remedială şi utilizarea tehnologiei şi a inteligenţei artificiale în educaţie.

„Analfabetismul funcţional este o tară a sistemului educaţional românesc, generând un risc de securitate naţională. Într-adevăr, analfabetismul funcţional este considerat astăzi pe scară largă ca virusul potenţial mortal al democraţiei şi al civilizaţiei moderne. Ca ministru, în confruntarea lui am angajat două strategii sistemice: creşterea calităţii actului educaţional (ex.: curriculum modern, utilizarea Edulib, metode de predare eficiente etc. – inclusiv schimbarea logicii de evaluare în clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, pentru a fi mai inclusivă şi mai relevantă) şi programe remediale – 2 ore pe săptămână la nivel primar şi 25% din timpul alocat fiecărei discipline la nivel gimnazial şi liceal”, a afirmat Daniel David.

El a explicat că acest program funcţionează şi ca platformă complementară a actului educaţional pentru copiii din mediile socio-economice afectate de analfabetismul funcţional.

”Dar până când aceste modificări sistemice vor deveni bune practici, acestea trebuie susţinute de proiecte majore, cu caracter general sau, aşa cum este acesta, cu caracter mai specific (important şi fundamental pentru evaluarea naţională – matematică). Fără a fi exclusiv, programul funcţionează şi ca platformă complementară a actului educaţional pentru copiii din mediile socio-economice afectate de analfabetismul funcţional. Aşadar, vă încurajez să participaţi în număr cât mai mare pentru a putea înfrânge împreună analfabetismul funcţional, un periculos factor de risc pentru ţara noastră!”, a precizat DanielDavid.

La finalul anului şcolar 2025 – 2026, sub coordonarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), va fi realizată o analiză de impact, completând datele obţinute prin utilizarea resurselor în şcoli din toate judeţele ţării. Astfel, vor fi obţinute date relevante pentru extinderea ulterioară a programului la nivel naţional.

Până în prezent, s-au înscris 687 de şcoli din întreaga ţară, majoritatea din cadrul Programului Naţional de Reducere a Abandonului Şcolar (PNRAS), la nivelul cărora 1.576 de profesori de matematică şi-au exprimat interesul de a utiliza pachetul digital „Matematică Remedial”.

Şcolile interesate, în special cele din PNRAS, se pot înscrie până la 31 octombrie 2025, ora 17:00 completând formularul de înscriere „Matematică Remedial”.