Ministerul Educaţiei a pus în consultare proiectul de hotărâre de Guvern ce…

elevi-examen
Foto: Facebook.com/ Ministerul Educației și Cercetării din Rep. Moldova

Ministerul Educaţiei a pus în consultare proiectul de hotărâre de Guvern ce privește acordarea sumelor de 2.000 de lei pentru absolvenţi cu media 10 la Evaluarea Naţională din acest an şi 5.000 de lei pentru cei cu media 10 la Bacalaureat

Articole25 Sep 0 comentarii

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obţinut media 10 la examenele naţionale din sesiunea iunie-iulie 2025 a fost publicat în consultare publică, anunţă Ministerul Educaţiei. Acesta prevede acordarea sumei de 2.000 de lei pentru fiecare din cei 85 de absolvenţi de gimnaziu care au avut media 10 la Evaluarea Naţională şi a sumei de 5.000 de lei pentru fiecare din cei 42 de absolvenţi de liceu care au obţinut media 10 la Bacalaureat, cuantumurile fiind aceleaşi ca anul trecut, transmite News.ro.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în consultare publică, joi, proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obţinut media 10 la examenele naţionale din sesiunea iunie-iulie 2025.

Documentul prevede suma de 2.000 de lei pentru fiecare absolvent de gimnaziu care a obţinut media 10 la Evaluarea Naţională 2025 şi suma de 5.000 de lei pentru fiecare absolvent de liceu cu media generală 10 în prima sesiune a Bacalaureatului, incluisv sesiunea specială.

Potrivit Ministerului Educaţiei, sumele propuse sunt în aceleaşi cuantumuri ca în anul precedent, iar lista nominală a beneficiarilor şi modalitatea de acordare a stimulentelor financiare vor fi aprobate, ulterior, prin ordin de ministru.

În sesiunile din vara acestui an (iunie – iulie), 42 de absolvenţi de liceu au obţinut media 10 la examenul naţional de Bacalaureat (32 la examenul naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie 2025, 1 în sesiunea specială şi 9 la examenul de Bacalaureat german, sesiunea iunie 2025), iar 85 de absolvenţi de clasa a VIII-a au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională.

”Am reuşit, prin măsurile fiscal-bugetare adoptate, să asigurăm plata salariilor şi burselor în acest an şi să ne stabilizăm pentru dezvoltare şi reforme în anii care vin. Pe lângă acest obiectiv, în cadrul căruia păstrarea componentei sociale a fost determinantă (burse sociale şi sprijin pentru categorii de elevi în diverse situaţii de risc), am încercat să securizăm şi partea de recompensare a excelenţei. Astfel, alături de premiile în bani acordate pentru rezultatele obţinute în competiţiile şcolare naţionale şi internaţionale, propunem, conform reglementărilor în vigoare, acordarea de stimulente financiare elevilor care în această vară au încheiat examenele naţionale cu media generală 10”, a declarat ministrul Daniel David.

Tags: , , , ,
