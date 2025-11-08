Decizie definitivă: Spitalul Județean de Urgență Craiova trebuie să achite daune morale de 300.000 de euro unei fetițe. În 2018, la scurt timp după naștere, din cauza unei asistente, fetița a avut o infecție care i-a ajuns la creier

Pe data de 14 octombrie 2025, un complet de la Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, prin decizie definitivă, ca o fetiță în vârstă de 7 ani să primească daune morale de 300.000 de euro din partea Spitalului Județean de Urgență Craiova.

Fetița s-a născut în această unitate medicială și, la scurt timp, din cauza unei erori a unei asistente, s-a infectat cu bacteria Escherichia coli (E.coli), situație în urma căreia, în ciuda tuturor eforturilor, inclusiv a unor medici din București, mica pacientă a rămas cu handicap grav care necesită asistent personal. Managerul spitalului, medicul Eugen Florin Georgescu, nu a putut fi contactat pentru a comenta decizia judecătorilor, dar în timpul judecății spitalul pe care îl conduce a invocat excepţia prescripției dreptului material la acțiune, iar pe fond a solicitat respingerea acțiunii.

În acest dosar, judecătorii de la Înalta Curte au menținut suma stabilită, anul trecut, ca daune morale de Curtea de Apel Craiova. Inițial, prima instanță, Tribunalul Dolj decisese ca daunele să fie de 100.000 de euro.

Dosarul a fost intentat în septembrie 2021 de mama fetiței, în acțiune aceasta relatând că, în 2018, la puțină vreme după naștere, în condiţiile în care s-a născut copil normal și sănătos, conform actelor medicale, o culpă medicală a făcut ca fiica ei să rămână cu handicap grav.

Pe lista pârâților s-a aflat și medicul curant, dar o expertiză ulterioară l-a scos pe acesta de pe lista vinovaților. Expertiza a arătat că, în timpul unui tratament aplicat de cadre sanitare medii din cadrul Clinicii de Chirurgie Pediatrică a spitalului, ”minora a suferit o infecție nosocomială, în urma infectării cu E-coli, inocularea având loc, cel mai probabil conform raportului de expertiză, începând cu data de 15.09.2018, când minorei i-a fost administrat un tratament de către un asistent medical şi s-a produs perfuzarea în exteriorul vasului de sânge soluţiilor injectabile recomandate de medicul curant.

Aceste soluţii ajunse în ţesuturile paravenoase de la nivelul gambei stângi ale copilului au produs afectarea/distrugerea ţesutului cu inflamaţie/infecţie consecutivă. Apoi s-a instituit tratament antiinflamator şi antibiotic general (nu se cunoştea tipul germenului ce producea infecţia), infecţia a continuat şi s-a răspândit în organism ajungând prin sânge până la nivelul creierului unde a determinat o altă infecţie, respectiv meningo-encefalită.” În final, viața i-a fost salvată, dar a rămas cu sechele neurologice, ea având frecvent crize epileptice.

”În mod incontestabil, acordarea de daune morale reclamantei este justificată prin prisma suferinţelor fizice şi psihice inerente, la care a fost şi este în continuare supusă, având nevoie constantă de evaluări neurologice, oftalmologice, kinetoterapie, medicamente şi fiind încadrată în grad de handicap”, au conchis judecătorii.

Spitalul din Craiova a cerut, în mod repetat, respingerea acțiunii în ceea ce îl privește și a solicitat ca cercetarea judecătorească să fie reluată și extinsă cu privire la personalul medical relevat ca responsabil. ”(…) nu numai că nu s-a încălcat vreun drept al pacientei, ba mai mult, s-au depus toate diligențele pentru prestarea unui act medical de calitate, lucrând nu în contra ci în interesul acestuia fiind în interesul său evident determinarea cu exactitate a situației medicale în cauză”, au susținut reprezentanții unității medicale în fața unuia dintre completurile de judecată care au avut pe masă acest dosar.