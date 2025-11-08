România și Bulgaria încearcă să protejeze rafinăriile deținute de Lukoil, înainte ca sancțiunile impuse de administrația Trump să intre în vigoare – POLITICO

România și Bulgaria se află într-o cursă contra cronometru pentru a evita închiderea rafinăriilor controlate de companii rusești, înainte ca sancțiunile americane împotriva Lukoil și Rosneft să intre în vigoare la finalul lunii noiembrie, relatează POLITICO.

Decizia Washingtonului de a include cele două mari companii petroliere rusești pe lista sancțiunilor a creat grabă în statele UE unde acestea operează, printre care și România, scrie publicația.

Autoritățile din regiune se tem că aprovizionarea cu combustibil ar putea fi perturbată odată cu aplicarea sancțiunilor, pe 21 noiembrie.

Bulgaria a trecut la acțiune rapidă, după ce Parlamentul bulgar a adoptat vineri o lege care permite guvernului să numească un administrator special la rafinăria Burgas, deținută de Lukoil.

Acesta ar avea puteri extinse pentru a prelua controlul operațional, pentru a aproba vânzarea instalației sau chiar pentru a o naționaliza, dacă situația o impune.

Sofia ia în considerare și solicitarea unei derogări de la sancțiuni.

În România se analizează încă opțiunile. Guvernul de la București nu a anunțat o decizie finală privind rafinăria Petrotel a Lukoil, însă ia în considerare o „prelungire a sancțiunilor” pentru a câștiga timp, potrivit unui înalt oficial guvernamental, care a dorit să rămână anomim pentru a putea vorbi liber. Naționalizarea este văzută drept „ultima opțiune”.

Ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, a declarat pentru POLITICO că România este „pregătită pentru orice scenariu”, cu obiectivul de a menține activitatea economică fără a continua finanțarea Federației Ruse.

Eforturile de a găsi noi proprietari pentru rafinăriile rusești au suferit un eșec după ce traderul elvețian Gunvor și-a retras oferta de a cumpăra activele internaționale ale Lukoil, în urma criticilor dure venite din partea Trezoreriei SUA, care trebuie să aprobe orice tranzacție.

Probleme și în alte țări UE

– Germania a obținut o derogare de șase luni pentru rafinăria Schwedt, deținută de Rosneft și administrată de statul german din 2022.

– Premierul ungar Viktor Orbán s-a deplasat vineri la Washington pentru a solicita o derogare privind importurile de petrol prin conducte pentru Ungaria și Slovacia.

Sancțiunile survin în contextul în care președintele american Donald Trump devine tot mai nemulțumit de eforturile eșuate de a obține un armistițiu în Ucraina. În același timp, UE accelerează demersurile de reducere a dependenței energetice față de Moscova.