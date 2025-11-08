Viktor Orbán anunță la Washington eliminarea sancțiunilor americane privind petrolul rusesc și proiectul nuclear Paks II

Premierul ungar Viktor Orbán a declarat, într-o conferință de presă susținută vineri la Ambasada Ungariei din Washington, că Statele Unite au acordat Budapestei o scutire completă de la sancțiunile aplicate proiectelor energetice care implică Rusia. Anunțul a fost făcut după o reuniune a premierului Viktor Orban la Casa Albă cu președintele SUA, Donald Trump.

Potrivit lui Orbán, petrolul și gazele naturale rusești vor putea continua să tranziteze fără restricții conductele Friendship și TurkStream, iar sancțiunile impuse proiectului de extindere a centralei nucleare Paks II, implementate în timpul administrației Biden, nu au fost doar suspendate, ci „complet abolite”.

„Ni s-a acordat o scutire completă de sancțiuni. Nu există sancțiuni. Este o scutire generală, fără limită de timp”, a declarat premierul ungar, conform publicației hvg.hu.

Întrebat dacă această decizie permite inclusiv transportul produselor companiilor ruse precum Lukoil prin conductele vizate, Orbán a confirmat simpli cu da.

Orbán a anunțat și un acord cu Westinghouse în domeniul energiei nucleare, precum și negocieri în curs pentru un contract pe cinci ani privind livrările de GNL către Ungaria. De asemenea, Budapesta pregătește noi legi pentru implementarea proiectelor legate de reactoarele nucleare de mici dimensiuni.

Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a confirmat că informațiile publicate anterior despre discuțiile cu Westinghouse sunt corecte, iar negocierile cu partea americană sunt „în desfășurare”.

În cadrul discuțiilor s-a abordat și situația de securitate din Europa și războiul din Ucraina. Orbán a afirmat că atât Washingtonul, cât și Budapesta consideră prioritară „reconstrucția păcii” și că Ungaria este dispusă să contribuie activ.

Premierul ungar a reiterat și intenția organizării unui summit Trump–Putin la Budapesta, „inclus în agendă”, însă fără o dată stabilită: „De îndată ce vor exista condițiile necesare, întâlnirea va avea loc.”