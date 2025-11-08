Livrarea gazelor într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, sistată din cauza unei defecţiuni la instalaţia de alimentare. Peste 100 de consumatori, afectaţi

Livrarea gazelor naturale într-un bloc de locuinţe situat pe strada Năsăud, în sectorul 5 al Capitalei, a fost sistată, de vineri seară, din cauza unei defecţiuni la instalaţia de alimentare. Peste 100 de consumatori au rămas nealimentaţi în urma deciziei operatorului Distrigaz de a opri furnizarea gazelor până la remedierea defecţiunii, transmite News.ro.

Distrigaz Sud Reţele anunţă că, începând de vineri seară, de la ora 22:11, a sistat temporar alimentarea cu gaze naturale a instalaţiei care alimentează un bloc situat pe strada Năsăud din sectorul 5 al Capitalei. Afectat este imobilul de la numărul 77, bloc 2, scara D. „Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectaţi 102 de clienţi casnici şi non-casnici, alimentaţi prin intermediul acestei instalaţii comune de utilizare. Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată A.N.R.E., a defecţiunilor instalaţiei de utilizare. Potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele”, se arată într-un comunicat dat publicităţii sâmbătă de companie.

Distrigaz precizează că, potrivit actelor normative în vigoare, pentru reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi aceştia trebuie să încheie contract cu un operator economic autorizat A.N.R.E. pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, după care să transmită către Distrigaz Sud Reţele documentele justificative întocmite de către respectivul operator economic.

„După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale” recomandă oficialii Distrigaz Sud Reţele.

Context. Distrigaz se află în centrul anchetei declanșate după explozia puternică ce a distrus două etaje de bloc și au avariat complet structura de rezistență. În explozia de pe 17 octombrie din cartierul Rahova, Sectorul 5 al Capitalei, trei persoane au murit și 13 au fost rănite. Cauza preliminară este scurgerea de gaze. Autoritățile verifică în prezent modul în care angajați ai distribuitorului de gaze și ai unei firme private subcontractate au intervenit înainte de tragedie și dacă au respectat procedurile de siguranță obligatorii.

Explozia a provocat distrugeri severe, iar cercetarea la fața locului se desfășoară cu dificultate din cauza instabilității structurale. Scara afectată riscă să se prăbușească, astfel că experții criminaliști au fost obligați să folosească drone și roboți pentru documentarea zonelor superioare.

Anchetatorii au ridicat mai multe probe inclusiv o conductă de gaz fisurată şi mai multe cabluri electrice. Deşi ipoteza iniţială arată că este posibil ca din acel loc să fi pornit acumularea de gaz, doar expertiza va stabili exact dinamica deflagraţiei. Se verifică, însă, respectarea normativelor, pentru că s-au descoperit cabluri de curent lângă ţevi de gaz.