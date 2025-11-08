G4Media.ro
Daniel Băluţă (PSD), despre sprijinul lui Piedone, trimis recent în judecată de…

Daniel Băluță, Piedone
Daniel Băluţă (PSD), despre sprijinul lui Piedone, trimis recent în judecată de DNA: Este o recunoaştere a faptului că am făcut o treabă bună în Sectorul 4

Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, este de părere că sprijinul politic arătat public de Cristian Popescu Piedone în favoarea sa este o recunoaştere a faptului că a ”făcut treabă bună” în Sectorul 4. Piedone a fost primar al Sectorului 4 până în 2015, când a demisionat după tragedia de la Colectiv, în timp ce Daniel Băluţă ocupa la acea vreme funcţia de viceprimar. Ulterior, a fost ales edil, funcţie pe care o ocupă şi astăzi, transmite News.ro.

Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, cum l-a convins pe Cristian Popescu Piedone să nu candideze pentru funcţia de primar general, astfel încât să nu divizeze electoratul de stânga. Cristian Popescu Piedone a fost primar al Sectorului 4 până în noiembrie 2015, când a demisionat la presiunea străzii, după tragedia de la Colectiv. La acea dată, Daniel Băluţă era viceprimar. Câteva luni mai târziu, Băluţă a fost ales primar.

”Paradoxul este că nu l-am convins. Aflând că m-am înscris în această competiţie, am avut bucuria şi plăcerea – pe care poate în sufletul meu chiar o aşteptam – ca domnul Cristian Popescu Piedone să declare următorul lucru: că atunci când va intra în cabina de vot, va vota Daniel Băluţă. Şi e un lucru care îmi face foarte mare plăcere şi este o recunoaştere a faptului că am făcut o treabă bună în Sectorul 4”, a spus Daniel Băluţă, la Prima TV.

Context. Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectoru lui 5 și președinte suspendat al ANPC, a fost trimis în judecată, în 15 octombrie, de DNA sub control judiciar, fiind acuzat că a anunțat în avans un control ANPC la Hotelul International din Sinaia, deținut de familia Rușanu. 

Cristian Popescu “Piedone” a anunțat imediat după declanșarea alegerilor parțiale la Capitală din 7 noiembrie că îl susține pe Daniel Băluță (PSD) în cursa pentru Primăria Bucureștiului.

Tot în campania electorală, Ciprian Ciucu, candidat PN L, a afirmat că, din informațiile sale, Daniel Băluță îl va susține pe Piedone ca primar la Sectorul 4. Până în prezent Daniel Băluță nu a răspuns dacă afirmația este corectă.

În 2012, Daniel Băluţă a fost ales consilier local în Sectorul 4 pe listele PSD. La acel scrutin, Cristian Popescu Piedone a fost ales primar al sectorului cu susţinerea PSD şi PNL, care formau alianţa USL. În 2013, Daniel Băluţă a devenit viceprimar al Sectorului 4. În noiembrie 2015, după tragedia de la Colectiv, Cristian Popescu Piedone a demisionat din funcţie. Câteva luni mai târziu, la alegerile locale din 2016, Daniel Băluţă a fost ales primar al Sectorului 4 din partea PSD, funcţie pe care o deţine şi astăzi.

Cristian Popescu Piedone a candidat pentru Primăria Capitalei la alegerile din 2024. S-a clasat pe locul trei, cu 15%, după Nicuşor Dan şi Gabriela Firea. Însă prezenţa sa în alegeri a rupt din electoratul Gabrielei Firea. 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. E anunțul care face câștigător pe Baluță. Clanul sportivilor deschide șampania¿ Se pare că Don Pedro nu îl mai sponsorizează pe Ciucu. Drula e figurant în jocul ăsta. A fost împins fără parașuta. Sistemul l-a împins pe Piedone să iasă facă jocul. ND a câștigat detașat, iar Piedone l-a ales pe junior la S5. Rețeaua lui Piedone de 60% în S5, plus 15% PSD vor înclină balanța. Dacă USR și PNL nu s-au înțeles ca unul din partide sa pună un iepure, se vor canibaliza între ei, plus pierderea de vreo 7% de la ăla cu partidul Drept și Ciceala cu verzii și lgbt de partea ei. După Firea credeam că ne-am saturat de Pesedeu

