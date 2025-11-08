Daniel Băluţă (PSD), despre sprijinul lui Piedone, trimis recent în judecată de DNA: Este o recunoaştere a faptului că am făcut o treabă bună în Sectorul 4

Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, este de părere că sprijinul politic arătat public de Cristian Popescu Piedone în favoarea sa este o recunoaştere a faptului că a ”făcut treabă bună” în Sectorul 4. Piedone a fost primar al Sectorului 4 până în 2015, când a demisionat după tragedia de la Colectiv, în timp ce Daniel Băluţă ocupa la acea vreme funcţia de viceprimar. Ulterior, a fost ales edil, funcţie pe care o ocupă şi astăzi, transmite News.ro.

Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, cum l-a convins pe Cristian Popescu Piedone să nu candideze pentru funcţia de primar general, astfel încât să nu divizeze electoratul de stânga. Cristian Popescu Piedone a fost primar al Sectorului 4 până în noiembrie 2015, când a demisionat la presiunea străzii, după tragedia de la Colectiv. La acea dată, Daniel Băluţă era viceprimar. Câteva luni mai târziu, Băluţă a fost ales primar.

”Paradoxul este că nu l-am convins. Aflând că m-am înscris în această competiţie, am avut bucuria şi plăcerea – pe care poate în sufletul meu chiar o aşteptam – ca domnul Cristian Popescu Piedone să declare următorul lucru: că atunci când va intra în cabina de vot, va vota Daniel Băluţă. Şi e un lucru care îmi face foarte mare plăcere şi este o recunoaştere a faptului că am făcut o treabă bună în Sectorul 4”, a spus Daniel Băluţă, la Prima TV.

Context. Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectoru lui 5 și președinte suspendat al ANPC, a fost trimis în judecată, în 15 octombrie, de DNA sub control judiciar, fiind acuzat că a anunțat în avans un control ANPC la Hotelul International din Sinaia, deținut de familia Rușanu.

Cristian Popescu “Piedone” a anunțat imediat după declanșarea alegerilor parțiale la Capitală din 7 noiembrie că îl susține pe Daniel Băluță (PSD) în cursa pentru Primăria Bucureștiului.

Tot în campania electorală, Ciprian Ciucu, candidat PN L, a afirmat că, din informațiile sale, Daniel Băluță îl va susține pe Piedone ca primar la Sectorul 4. Până în prezent Daniel Băluță nu a răspuns dacă afirmația este corectă.

În 2012, Daniel Băluţă a fost ales consilier local în Sectorul 4 pe listele PSD. La acel scrutin, Cristian Popescu Piedone a fost ales primar al sectorului cu susţinerea PSD şi PNL, care formau alianţa USL. În 2013, Daniel Băluţă a devenit viceprimar al Sectorului 4. În noiembrie 2015, după tragedia de la Colectiv, Cristian Popescu Piedone a demisionat din funcţie. Câteva luni mai târziu, la alegerile locale din 2016, Daniel Băluţă a fost ales primar al Sectorului 4 din partea PSD, funcţie pe care o deţine şi astăzi.

Cristian Popescu Piedone a candidat pentru Primăria Capitalei la alegerile din 2024. S-a clasat pe locul trei, cu 15%, după Nicuşor Dan şi Gabriela Firea. Însă prezenţa sa în alegeri a rupt din electoratul Gabrielei Firea.