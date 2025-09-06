Se ridică restricţiile de circulaţie de pe Splaiul Independenţei, impuse de lucrările la planşeul Unirii / Daniel Băluță: Lucrările vor continua fără o perturbare deosebită a traficului în oraş
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei pentru realizarea lucrărilor la planşeul Unirii sunt ridicate de sâmbătă. Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, afirmă că lucrările vor continua „fără o perturbare deosebită a traficului în oraş”, transmite News.ro.
„Chiar dacă am reuşit să decopertăm o treime din planşeul Unirii, astăzi, graţie unui efort conjugat (…) suntem în situaţia să dăm drumul circulaţiei pe aceste benzi, astfel încât, poate cel mai important moment din an pentru noi toţi, începerea anului şcolar, să decurgă în condiţii cât mai bune. Oricum oraşul este aglomerat iar această sarcină suplimentară ar fi putut crea mult mai mult disconfort bucureştenilor decât cel pe care ăl au în acest moment”, a afirmat Primarul sectorului 4, Daniel Băluţă, sâmbătă.
Acesta a anunţat că celelalte etape ale lucrării „se vor desfăşura fără o perturbare deosebită a traficului în oraş”
Potrivit edilului, lucrările la planşeul Unirii sunt în grafic, ba chiar „într-un uşor avans”
„Această lucrare din Piaţa Unirii e una complexă şi are mai multe componente. (…) Pentru planşeu lucrurile se derulează. Pentru următoarea etapă, cea a pasajului, am discutat cu factorii responsabili vă informez că există şi finanţare şi disponibilitate pentru a rezolva această problemă”, a subliniat Daniel Băluţă.
