G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Se ridică restricţiile de circulaţie de pe Splaiul Independenţei, impuse de lucrările…

Intrare în Pasajul Unirii cu decorațiuni.
Sursa foto: Street view Google maps

Se ridică restricţiile de circulaţie de pe Splaiul Independenţei, impuse de lucrările la planşeul Unirii / Daniel Băluță: Lucrările vor continua fără o perturbare deosebită a traficului în oraş

Articole6 Sep 0 comentarii

Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei pentru realizarea lucrărilor la planşeul Unirii sunt ridicate de sâmbătă. Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, afirmă că lucrările vor continua „fără o perturbare deosebită a traficului în oraş”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Chiar dacă am reuşit să decopertăm o treime din planşeul Unirii, astăzi, graţie unui efort conjugat (…) suntem în situaţia să dăm drumul circulaţiei pe aceste benzi, astfel încât, poate cel mai important moment din an pentru noi toţi, începerea anului şcolar, să decurgă în condiţii cât mai bune. Oricum oraşul este aglomerat iar această sarcină suplimentară ar fi putut crea mult mai mult disconfort bucureştenilor decât cel pe care ăl au în acest moment”, a afirmat Primarul sectorului 4, Daniel Băluţă, sâmbătă.

Acesta a anunţat că celelalte etape ale lucrării „se vor desfăşura fără o perturbare deosebită a traficului în oraş”

Potrivit edilului, lucrările la planşeul Unirii sunt în grafic, ba chiar „într-un uşor avans”

„Această lucrare din Piaţa Unirii e una complexă şi are mai multe componente. (…) Pentru planşeu lucrurile se derulează. Pentru următoarea etapă, cea a pasajului, am discutat cu factorii responsabili vă informez că există şi finanţare şi disponibilitate pentru a rezolva această problemă”, a subliniat Daniel Băluţă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Primul sezon estival de la intrarea în Schengen – Au fost depistaţi 461 de migranţi care încercau să treacă ilegal frontiera / Frontiera, tranzitată de peste 9,2 milioane de persoane din afara Schengen

Articole5 Sep • 158 vizualizări
0 comentarii

Primarul interimar al Capitalei: Angajaţii primăriei şi a altor instituţii din Municipul Bucureşti pot începe decalat programul, ca să lăsăm timp părinţilor care îşi duc copiii la şcoală să aibă timp să ajungă şi ei la muncă / Săptămâna viitoare luăm decizia

Articole28 Aug • 25.613 vizualizări
1 comentariu

Sondaj CURS – Daniel Băluţă, candidatul cel mai bine plasat în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, urmat de Cătălin Drulă, pe locul al treilea, la egalitate, fiind Ciprian Ciucu şi Cristian Popescu Piedone / Clasamentul pentru Consiliul General al Capitalei, deschis de USR

Articole24 Aug • 3.031 vizualizări
7 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.