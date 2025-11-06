EXCLUSIV Ciprian Ciucu: Daniel Băluță îl va susține pe Piedone ca primar la Sectorul 4. PSD duce campanii împotriva mea

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București, a declarat joi la interviurile G4Media cu candidații din Capitală că Daniel Băluță și PSD s-ar afla în spatele unor campanii de denigrare împotriva sa. Ciucu a mai spus că Băluță îl susține pe Cristian Popescu Piedone la conducerea Sectorului 4 în cazul în care candidatul PSD va câștiga Primăria Capitalei.

Ciucu a mai declarat la G4Media că la negocierile din coaliție PSD și-a rezervat opțiunea de colabora și cu alte forțe politice în alegerile pentru Primăria București.

Fragmentul VIDEO din interviu:

Cristian Pantazi: L-ați atacat miercuri pe Daniel Băluță, într-o postare pe rețelele sociale, că face o campanie ”mizerabilă” împotriva dumneavoastră. Ați scris ”Să-ți fie rușine, Daniel”. Aveți dovezi că această campanie centrată pe fonduri primite de la Ministerul de Externe, de către ONG-ul la care ați lucrat acum 10 ani, este o campanie a PSD-ului?

Ciprian Ciucu: Am informații că sunt mai multe campanii care vin și din zona aceea, neasumate, inclusiv pe TikTok, absolut mizerabile, care se duc împotriva mea. Acum sunt pe cale să identific, pentru că am luat date de identificare, cine sunt cei care duc astfel de campanii mizerabile. Ați văzut acele camioane cu leduri pe care le plimbă în oraș. La acest nivel de mizerie nu s-a ajuns niciodată. Mai ales că sunt informații absolut false. Au scos o zonă absolut onorabilă din propriul meu CV și au început să arunce cu mizerii acolo, că n-ar fi răspuns Ministerul de Externe la nu știu ce cerință la acel ziar obscur.

Cristian Pantazi: Încă o dată, e o acuzație directă către competitorul dumneavoastră, Daniel Băluță. Aveți dovezi în acest sens că este campanie dusă de el, de PSD?

Ciprian Ciucu: Nu pot să le prezint în acest moment, dar era deja o campanie începută împotriva mea pe rețele de socializare și pe alte zone, nu doar de acest ziar (Ziarul Operativ – n. red.).

Cristian Pantazi: Ați acuzat săptămâna trecută un blat PSD-AUR la Primăria București, dar AUR a anunțat între timp că, deși nu are candidatul propriu, o susține pe Anca Alexandrescu. Ce dovezi aveți deci că e un blat al AUR cu PSD?

Ciprian Ciucu: Vedeți dumneavoastră, când s-a pus problema ca USR și PNL și PSD să vină cu candidați separați, noi am zis ok, putem face acest lucru. Dar, în același timp, Partidul Social Democrat și-a rezervat opțiunea de a conlucra și cu alte forțe. Uitați că are deja o conlucrare cu Cristian Popescu Piedone, pentru că a ieșit foarte clar în conferință domnul Băluță cu domnul Piedone și a zis că îl susține.

Din informațiile pe care le am Băluță îl va susține pe domnul Piedone ca primar la Sectorul 4.

Și tot în acea perioadă, înainte să fie lansată doamna Alexandrescu, au fost discuții între PSD și AUR care au ajuns și la mine. Nu pot să elaborez și n-aș vrea să mai merg foarte mult pe PSD și pe și pe ce presupune campania dusă de către Daniel Băluță. Vreau să mă concentrez pe temele pentru București.

Cristian Pantazi: Încă o dată, să văd dacă am înțeles corect. Spuneți că există discuția ca dacă Daniel Băluță câștigă Primăria București, PSD și Băluță să-l susțină pe Piedone pentru Primăria Sector 4.

Ciprian Ciucu: Această discuție a ajuns la mine.