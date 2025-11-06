Căderea unei campioane – Iga Swiatek și soluția ieșirii din criză: „Vreau să joc mai puțin”

Iga Swiatek (24 de ani) a părăsit surprinzător Turneul Campionilor din faza grupelor, iar fosta lideră WTA transmite că nu mai este suficient să joace bine, iar asta pentru că adversarele din circuitul mondial evoluează la un nivel din ce în ce mai ridicat.

Înfrângerea cu Amanda Anisimova (scor 7-6(3), 4-6, 2-6) a adus eliminarea neașteptată a Igăi de la WTA Finals, competiție unde era văzut printre marile favorite la cucerirea trofeului.

Cu toate că precizează că „am dat tot ce am putut”, Swiatek transmite că „nu mai este suficient” pentru a câștiga un meci.

Poloneza laudă nivelul extrem de ridicat din circuitul feminin, iar una dintre explicațiile pentru eșecul participării de la Turneul Campioanelor este aceea că își pierde tehnica atunci când este puțin stresată.

Într-un interviu pentru Canal+Sport, Swiatek a prezentat în profunzime perioada pe care o traversează.

„Meciuri ca acesta, o înfrângere ca aceasta, pur și simplu dor. Am crezut că am jucat bine, am fost concentrată tot timpul, am avut o atitudine bună și nu am ezitat.

Nu regret nimic, cu excepția poate a unei decizii pe care am luat-o când am cedat game-ul de serviciu în setul al treilea.

Adevărul este că am făcut tot ce am putut. Am dat totul și înțeleg că am jucat bine în acest turneu.

Pe de o parte, este reconfortant pentru că nu am nimic de regretat, dar, pe de altă parte, este dezamăgitor pentru că nu mai este suficient”, spune Swiatek.

Swiatek vrea să joace mai puține meciuri și să se antreneze mai mult

„Singurul lucru pe care îl pot schimba cu adevărat este să încep să joc mai puține meciuri și să mă antrenez mai mult. Poate atunci voi putea câștiga meciuri ca acesta”, a adăugat poloneza.

„Poate că îmi pierd puțin tehnica când sunt puțin stresată. Înainte puteam câștiga meciuri ca acesta pentru că celelalte fete erau mai stresate sau jucau mai prost.

Acum aleargă și mai repede, iar eu nu mai pot juca tenisul meu solid, care mi-a adus victorii în sezoanele precedente. Singurul lucru pe care îl pot face este să încerc să-mi automatizez jocul”, a încheiat Swiatek pentru sursa citată.

De-a lungul carierei, Swiatek a câștigat șase titluri de Grand Slam: patru la Roland Garros (2020, 2022, 2023, 2024), unul la Wimbledon (2025) și un altul la US Open (2022).