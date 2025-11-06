Asociația Pro Infrastructură cere Capitalei și marilor orașe să preia un set de soluții de siguranță a pietonilor / Două accidente petrecute într-o lună pe o trecere de pietoni în București și un trotuar în Cluj-Napoca

Asociația Pro Infrastructură atrage atenția asupra infrastructurii urbane periculos de deficitare și cere Bucureștiului și altor centre urbane mari să preia un set de soluții de infrastructură rutieră, în urma a două accidente rutiere grave petrecute în urmă cu o lună. În București, o mamă și copilul ei aflat în cărucior au fost loviți mortal chiar pe trecerea de pietoni. La Cluj-Napoca, un copil de 12 ani aflat pe trotuar, lângă școală, a fost grav rănit de o mașină scăpată de sub control și necesită o recuperare de lungă durată.

Organizația spune că viteza rămâne factorul decisiv în impactul dintre un vehicul greu și un pieton vulnerabil. Deși opinia publică cere sancțiuni mai dure, de la radare și suspendarea permiselor până la limitarea vitezei în tot orașul, experții insistă că, dincolo de acestea, siguranță rutieră reală se construiește prin infrastructură bine gândită.

România rămâne țara cu cele mai negre statistici din Uniunea Europeană: peste 1.500 de oameni mor anual pe șoselele țării, iar alți peste 3.000 suferă răni grave cu sechele permanente. Proporția victimelor din mediul urban și rural este mult mai ridicată decât media europeană, iar cele mai frecvente accidente implică pietoni.

Asociația amintește de modelul „Viziunea Zero”, adoptat inițial în Suedia în 1995, care pleacă de la premisa că numărul acceptabil de morți în trafic este zero. România a aderat formal la acest principiu, dar implementarea sa rămâne fragmentară.

Viziunea Zero este o colecție de elemente bazate pe câteva premise-cheie. 1) Oamenii greșesc, dar greșelile nu trebuie să fie fatale. 2) Oamenii sunt vulnerabili fizic, iar infrastructura trebuie să fie iertătoare și să limiteze expunerea la forțe mari de impact. 3) Administratorul drumului, proiectantul și poliția poartă o responsabilitate în calitatea lor de specialiști. Participanții la trafic sunt doar utilizatori.

Specialiștii API insistă asupra câtorva măsuri de infrastructură dovedite la nivel internațional: îngustarea benzilor pentru reducerea vitezei, raze mici în intersecții, trotuare extinse în colțuri, treceri de pietoni ridicate la nivelul trotuarului, refugii mediane, sensuri giratorii bine proiectate și șicane care obligă șoferii să încetinească.

Potrivit Asociației, aceste soluții nu doar cresc conformarea voluntară a șoferilor, dar îmbunătățesc și estetica urbană și calitatea vieții.

Asociația Pro Infrastructură solicită primăriilor implementarea acestor măsuri pe scară largă și nu punctual, „timid, deseori haotic”, așa cum s-a întâmplat până acum. Organizația consideră că Bucureștiul și marile orașe ar trebui să fie vârful de lance al schimbării, să piloteze soluțiile moderne de siguranță rutieră și apoi să ofere expertiză orașelor mai mici, care nu dispun de resurse sau structuri specializate.

„E vremea ca aceste măsuri folosite până acum timid, deseori haotic și ineficient, să fie înțelese, gândite și implementate pe scară largă de către primării.”, transmite Asociația Pro Infrastructură.