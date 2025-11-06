G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Asociația Pro Infrastructură cere Capitalei și marilor orașe să preia un set…

trecere de pietoni
sursa foto: G4Media.ro

Asociația Pro Infrastructură cere Capitalei și marilor orașe să preia un set de soluții de siguranță a pietonilor / Două accidente petrecute într-o lună pe o trecere de pietoni în București și un trotuar în Cluj-Napoca

Articole6 Noi • 186 vizualizări 1 comentariu

Asociația Pro Infrastructură atrage atenția asupra infrastructurii urbane periculos de deficitare și cere Bucureștiului și altor centre urbane mari să preia un set de soluții de infrastructură rutieră, în urma a două accidente rutiere grave petrecute în urmă cu o lună. În București, o mamă și copilul ei aflat în cărucior au fost loviți mortal chiar pe trecerea de pietoni. La Cluj-Napoca, un copil de 12 ani aflat pe trotuar, lângă școală, a fost grav rănit de o mașină scăpată de sub control și necesită o recuperare de lungă durată.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Organizația spune că viteza rămâne factorul decisiv în impactul dintre un vehicul greu și un pieton vulnerabil. Deși opinia publică cere sancțiuni mai dure, de la radare și suspendarea permiselor până la limitarea vitezei în tot orașul, experții insistă că, dincolo de acestea, siguranță rutieră reală se construiește prin infrastructură bine gândită.

România rămâne țara cu cele mai negre statistici din Uniunea Europeană: peste 1.500 de oameni mor anual pe șoselele țării, iar alți peste 3.000 suferă răni grave cu sechele permanente. Proporția victimelor din mediul urban și rural este mult mai ridicată decât media europeană, iar cele mai frecvente accidente implică pietoni.

Asociația amintește de modelul „Viziunea Zero”, adoptat inițial în Suedia în 1995, care pleacă de la premisa că numărul acceptabil de morți în trafic este zero. România a aderat formal la acest principiu, dar implementarea sa rămâne fragmentară.

Viziunea Zero este o colecție de elemente bazate pe câteva premise-cheie. 1) Oamenii greșesc, dar greșelile nu trebuie să fie fatale. 2) Oamenii sunt vulnerabili fizic, iar infrastructura trebuie să fie iertătoare și să limiteze expunerea la forțe mari de impact. 3) Administratorul drumului, proiectantul și poliția poartă o responsabilitate în calitatea lor de specialiști. Participanții la trafic sunt doar utilizatori.

Specialiștii API insistă asupra câtorva măsuri de infrastructură dovedite la nivel internațional: îngustarea benzilor pentru reducerea vitezei, raze mici în intersecții, trotuare extinse în colțuri, treceri de pietoni ridicate la nivelul trotuarului, refugii mediane, sensuri giratorii bine proiectate și șicane care obligă șoferii să încetinească.

Potrivit Asociației, aceste soluții nu doar cresc conformarea voluntară a șoferilor, dar îmbunătățesc și estetica urbană și calitatea vieții.

Asociația Pro Infrastructură solicită primăriilor implementarea acestor măsuri pe scară largă și nu punctual, „timid, deseori haotic”, așa cum s-a întâmplat până acum. Organizația consideră că Bucureștiul și marile orașe ar trebui să fie vârful de lance al schimbării, să piloteze soluțiile moderne de siguranță rutieră și apoi să ofere expertiză orașelor mai mici, care nu dispun de resurse sau structuri specializate.

„E vremea ca aceste măsuri folosite până acum timid, deseori haotic și ineficient, să fie înțelese, gândite și implementate pe scară largă de către primării.”, transmite Asociația Pro Infrastructură.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Asociația Pro Infrastructură: Banii pentru autostrăzi se termină luna viitoare

Articole13 Aug 2025
2 comentarii

1 comentariu

  1. Sa faca ca la Vaslui. Si anume sa desfiinteze trecerile de pietoni si acolo unde Inca mai exista sa instaleze semafoare la misto pentru pietoni, gen 8 secunde verde pentru pietoni ca sa traversezi un bulevard cu 4 benzi. Sa faca piste de bicicleta pe mijlocul trotuarului si sa mai lase doar jumatate de metru pentru pietoni. Daca vreti sa vedeti un oras antipietoni, veniti la Vaslui.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.