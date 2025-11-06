Control judiciar şi suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pentru învăţătorul din Lugoj care a lovit două eleve

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Judecătoria Lugoj a dispus, joi, măsura controlului judiciar pentru 60 de zile şi suspendarea dreptului de exercitare a profesiei în unităţi de învăţământ faţă de învăţătorul de 51 de ani, reţinut după ce a lovit două eleve de 10 ani, arată o informare de presă a Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Timiş

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Un învăţător de 51 de ani din Lugoj a fost reţinut pentru 24 de ore, miercuri seara, pentru purtare abuzivă, transmite Age rpres.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj au fost sesizaţi de către două persoane cu privire la faptul că fiicele acestora, minore în vârstă de 10 ani, eleve la o unitate de învăţământ din Lugoj, ar fi fost agresate fizic în timpul orelor de curs de către învăţătorul lor, un bărbat de 51 de ani. Din verificările efectuate a rezultat că minorele ar fi fost lovite cu palma în zona feţei, pe fondul unor presupuse acte de indis ciplină.

Şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Timiş, Aura Danielescu, a declarat, miercuri seara, că în urma incidentului care a avut loc într-o şcoală din Lugoj, care a dus la reţinerea unui învăţător pentru purtare agresivă faţă de două eleve, se impune luarea mai multor măsuri.

„Având în vedere situaţia semnalată, care indică posibila săvârşire a unei fapte de natură a afecta integritatea fizică sau psihică a unui elev, se impune luarea următoarelor măsuri de către unitatea de învăţământ: sesizarea Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminare în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii. Comisia are competenţa de a analiza şi cazurile de violenţă săvârşite asupra antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor de către membri ai personalului unităţii de învăţământ, în mediul şcolar. Sesizarea comisiei poate fi realizată de către directorul unităţii de învăţământ sau de către părintele elevului, în condiţiile legii”, a arătat Aura Danielescu, într-o informare de presă, la solicitarea Agerpres.