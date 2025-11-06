Guvernul a alocat aproape 320 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară pentru primăriile din 40 de judeţe / Suma va fi folosită pentru plata serviciilor sociale din sistemul de protecţie a copilului, centre de zi şi centre rezidenţiale

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare anunţă joi că Guvernul a alocat aproape 320 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru primăriile din 40 de judeţe. Suma va fi utilizată pentru finanţarea serviciilor sociale din sistemul de protecţie a copilului, a măsurilor de protecţie de tip centre de zi şi centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi a cheltuielilor curente ale căminelor pentru persoane vârstnice, până la sfârşitul anului 2025, transmite News.ro.

”Astăzi am alocat aproape 320 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru primăriile din 40 de judeţe. Aceşti bani merg către serviciile sociale care au grijă de oameni: protecţia copilului, centrele de zi, centrele pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi căminele pentru vârstnici. Aceste servicii înseamnă sprijin, siguranţă şi demnitate”, spune ministrul Finanţelor, pe Facebook.

”Prioritizǎm nevoile reale ale oamenilor şi sprijinim comunităţile care, zi de zi, oferă grijă şi siguranţă celor vulnerabili”, mai spune ministrul. Prin această Hotărâre, Guvernul alocă unităţilor administrative teritoriale suma de 319,5 milioane lei, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din 40 de judeţe. Suma va fi utilizată pentru finanţarea serviciilor sociale din sistemul de protecţie a copilului, a măsurilor de protecţie de tip centre de zi şi centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi a cheltuielilor curente ale căminelor pentru persoane vârstnice, până la sfârşitul anului 2025.

Potrivit Guvernului, situaţia bugetării şi a cheltuielilor la nivelul judeţelor arată diferenţe mari de abordare din partea Consiliilor Judeţene care sunt responsabile de finanţarea acestor direcţii şi de acordarea de asistenţă persoanelor aflate în dificultate. În timp ce unele Consilii Judeţene au nevoie acum de sume relativ mici pentru a încheia cu bine anul, altele au nevoie de sume semnificative, chiar luând în considerare şi diferenţele de structură socială şi specificul local. Aceste nevoi de bugetare suplimentară variază între 0 (zero) lei şi 68 de milioane de lei. Împreună cu alocările pentru sectoarele Bucureştiului, această sumă se ridică anul acesta la 3,2 miliarde de lei la nivel naţional, afirmă Executivul.

”Guvernul finanţează prin bugetul de stat până la 90% din aceste cheltuieli şi a alocat în acest an 2,8 miliarde de lei pentru toate judeţele. Suma totală solicitată de Consiliile Judeţene pentru a încheia anul financiar se ridică la puţin peste 1 miliard de lei. Guvernul a fost de acord să aloce din fondul de rezervă suma de 319,5 milioane de lei, care ar trebui să acopere cheltuielile Direcţiilor de specialitate timp de o lună şi jumătate, iar pentru diferenţa până la finalul anului, Consiliile Judeţene vor trebui să găsească resurse proprii”, mai arată Guvernul în comunicat.