Fostul şef de stat al Coreei de Nord, Kim Yong Nam, moare la vârsta de 97 de ani / Până în 2019 a fost șeful statului / Kim Jong Un e secretarul general al Partidului Muncitorilor Coreeni și comandantul suprem al armatei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Kim Yong Nam, care a ocupat timp de peste 20 de ani postul onorific de preşedinte al Adunării Supreme în Coreea de Nord – pe hârtie şeful statului – a decedat la vârsta de 97 de ani, a anunţat marţi presa de stat, relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un şi-a exprimat, la sicriul defunctului, ”condoleanţele sincere”, potrivit agenţiei oficiale nord-coreene de presă KCNA.

El apare, într-o forografie difuzată de KCNA, înconjurat de oriciali de rang înalt, aducând un omagiu în faţa unui sicriu din sticlă transparentă în care se afla corpul lui Kim Yong Nam.

Potrivit KCNA, cauza decesului este o insuficienţă multiplă de organe.

În perioada 1998-2019, Kim Yong Nam a ocupat postul de preşedinte al Adunării Supreme, o funcţie foarte larg onorifică, care-i conferea rolul simbolic de şef de stat.

Adevărata putere în Coreea de Nord este deţinută însă de către Kim Jong Un şi cei mai apropiaţi membri ai familiei sale.

În 2018, Kim Yong Nam a condus o delegaţie nord-coreeană la Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice (JO) de Iarnă de la Pyeongchang, în Coreea de Sud, din care făcea parte puternica soră a lui Kim Jong Un, Kim Yo Jong.

Presa sud-coreeană a publicat atunci imagini ale unei scene în care îi ceda locul de onoare lui Kim Yo Jong, la o reuniune cu oficiali sud-coreeni, care a provocat speculaţii potrivit cărora asemenea gesturi l-ar fi ajutat să-şi păstreze funcţia timp de zeci de ani în contextul politicii Phenianului de epurări.

Ministerul sud-coreean al Unificării, însărcinat cu relaţiile cu Phenianul, a transmis condoleanţe într-un comunicat.

Ministrul sud-coreean al Unificării Chung Dong Young declară că a purtat ”discuţii constructive despre pace în Peninsula coreeană” în cadrul întâlnirilor sale cu Kim Yong Nam, la Phenian, în 2005 şi 2018.

O vizită a lui Kim Yong Nam în Coreea de Sud, în 2018, a contribuit la ”deschiderea uuşii dialogului intercoreean”, adaugă Chung Dong Young.

Kim este secretar general al Partidului Muncitorilor Coreeni, președinte al Comisiei Militare Centrale și președinte al Comisiei pentru Afaceri de Stat. Este membru al Prezidiului Biroului Politic al Partidului Muncitorilor Coreeni, cel mai înalt organism decizional din țară.

În iulie 2012, Kim a fost promovat la rangul de wonsu, sau „mareșal al Armatei Populare Coreene”, consolidându-și poziția de comandant suprem al forțelor armate.