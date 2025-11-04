G4Media.ro
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete cu o oră înainte…

Kn-23, racheta balistica nord-coreeana, coreea de nord, rusia, razboi ucraina, lansare, atac aerian, arma, Hwasong-11A
Sursa foto: Wikimedia Commons – 朝鮮中央テレビ / 朝鮮人民軍

Coreea de Nord a lansat mai multe rachete cu o oră înainte de vizita şefului Pentagonului în zona de demarcaţie intercoreeană

Coreea de Nord a lansat mai multe rachete de artilerie cu o oră înainte de vizita secretarului american al apărării, Pete Hegseth, la frontiera intercoreeană, a declarat marţi armata sud-coreeană pentru agenția de știri AFP, citată de News.ro.

„Detaliile privind proiectilele sunt analizate îndeaproape de serviciile de informaţii s ud-coreene şi americane”, a declarat armata sud-c oreeană, precizând că tirurile au avut loc luni, în jurul orei locale 16:00 (09:00, ora României).
Pete Hegseth s-a deplasat luni la Panmunjeom, singurul loc în care soldaţii sud-coreeni şi nord-coreeni sunt faţă în faţă, foarte aproape de zona demilitarizată. A fost o premieră în opt ani pentru un şef al Pentagonului să viziteze acest loc.

Cu două zile înainte de sosirea lui Pete Hegseth în Coreea de Sud, armata nord-coreeană a lansat, de asemenea, rachete, de data aceasta cu zece minute înaintea summitului dintre preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung şi omologul său chinez Xi Jinping. Preşedintele sud-coreean, care doreşte să renunţe la politica dură a predecesorului său, i-a cerut lui Xi să ajute Seulul să „reia dialogul” cu Phenianul.

În total, armata sud-coreeană a „detectat zece rachete de artilerie trase în partea de nord a Mării de Vest (Marea Galbenă)” înainte de întâlnirea dintre Lee şi Xi şi înainte de vizita lui Pete Hegseth.

Marţi, într-o conferinţă de presă susţinută alături de omologul său sud-coreean Ahn Gyu-back, Pete Hegseth a spus că Seulul se confruntă cu un „mediu de securitate periculos”, adăugând că el şi Ahn au convenit să rămână „lucizi în ceea ce priveşte ameninţările”.

Şeful Pentagonului a mai declarat că sporirea cheltuielilor militare va permite Seulului să-şi dezvolte mai rapid „capacitatea de descurajare şi apărare convenţională împotriva Coreei de Nord”.

Preşedintele Lee Jae Myung a anunţat că Seulul va proceda în 2026 la cea mai mare creştere a bugetului său de apărare din ultimii şase ani, cu 8,2 procente, ajungând la 4,6 miliarde de dolari.

Vizita lui Hegseth în Coreea de Sud a urmat unei serii de semnale de deschidere din partea preşedintelui american Donald Trump către liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe care l-a întâlnit de trei ori în timpul primului său mandat. Republicanul a lăsat uşa deschisă pentru o nouă întâlnire, care ar fi putut avea loc în marja turneului său asiatic de săptămâna trecută, ce a cuprins şi o etapă în Coreea de Sud. Dar, până la urmă, summitul nu a avut loc, Donald Trump declarându-se „foarte ocupat”, dar afirmând că este în continuare interesat de o întâlnire cu dictatorul nord-coreean.

Phenianul nu a reacţionat public la aceste declaraţii.

