Coreea de Sud dezvăluie că Coreea de Nord deţine până la două tone de uraniu puternic îmbogăţit, „suficientă pentru a face un număr enorm de arme nucleare”

Coreea de Nord deţine până la două tone de uraniu puternic îmbogăţit şi a încercat în ultimii ani să-şi dezvolte în mod spectaculos capacităţile în domeniul armamentului nuclear, dezvăluie joi ministrul sud-coreean al Unificării Chung Dong-young, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Chung Dong-young a dezvăluit această evaluare într-o conferinţă de presă, citând estimări făcute publice de către experţi.

”Agenţiile de informaţii estimează că stocurile de uraniu puternic îmbogăţit de către Phenian la până la 2.000 de kilograme”, a declarat el.

Uraniul este îmbogăţit ”la peste 90%”, a precizat el.

O astfel de cantitate este ”suficientă pentru a face un număr enorm de arme nucleare”, trage el un semnal de alarmă.

Uraniul slab îmbogăţit – între 3 şi 5% – serveşte la alimentarea centralelor nucleare civile în vederea producerii electricităţii.

Atunci când este îmbogăţit la un nivel foarte mare (90%) este vorba despre ”uraniu de calitate militară”, care poate fi folosit la fabricarea ”bombei A”, cum este denumită bomba atomică.

Este nevoie, însă, de o masă critică, în vederea declanşării unei reacţii în lanţ care să provoace o explozie.

Potrivit definiţiei Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA), este nevoie de 42 de kilograme de uraniu îmbogăţit.

Phenianul ar dispune, astfel, de un stoc care îi permite în mod teoretic să producă aproximativ 50 de bombe atomice.

Pentru a face o comparaţie, Iranul dispunea înaintea Războiului de 12 Zile (13-24 iunie) cu Israelul de un stoc estimat la 400 de kilograme de uraniu puternic îmbogăţit, la nivelul de 60%, a cărui soartă rămâne necunoscută de la atacuri.

”În acest moment, centrifugele de uraniu ale Coreei de Nord funcţionează în patru instalaţii”, a tras un semnal de alarmă ministrul sud-coreean în faţa presei.

”Oprirea dezvoltării nucleare a Coreei de Nord este urgentă”, a cerut Chung Dong-young.

El consideră că singurasoluţie este un summit între Phenian şi Washington şi deplânge ineficienţa sancţiunilor internaţionale.

KIM JONG UN, DESCHIS UNOR NEGOCIERI CU CHINA

Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a subliniat săptămâna aceasta că este deschis unor discuţii cu Statele Unite – cu condiţia să-şi păstreze arsenalul nuclear.

Se ştie de mult timp că Coreea de Nord deţine o cantitate ”semnificativă” de uraniu puternic îmbogăţit, un material indispensabil în producerea focoaselor nucleare, potrivit Ministerului sud-coreean al Apărării.

Coreea de Nord a efectuat primul test nuclear în 2006 şi este vizată de o serie de sancţiuni ONU din cauza programului său nuclear.

Ea nu şi-a divulgat niciodată în mod public detaliile instalaţiei de îmbogăţirea uraniului, până în septembrie.

Phenianul exploatează mai multe instalaţii de îmbogăţirea uraniului, potrivit Serviciului Naţional sud-coreean de Informaţii (NIS), în instalaţia nucleară Yongbyon, pe care Phenianul a pretins că a desfiinţat-o în urma unor negocieri, dar pe care a reactivat-o în 2021.