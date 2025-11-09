G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un incendiu puternic a izbucnit într-un bloc din Craiova: evacuări de oameni,…

Flăcări
Sursa foto: Ivan Vander Biesen | Dreamstime.com

Un incendiu puternic a izbucnit într-un bloc din Craiova: evacuări de oameni, animale de companie prinse înăuntru

Articole9 Noi • 955 vizualizări 0 comentarii

Un puternic incendiu a izbucnit, duminică după-amiază, într-un bloc ANL situat pe Bulevardul Oltenia din Craiova, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Conform datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dolj, 20 de persoane au fost nevoite să se autoevacueze.

Incendiul a izbucnit la ultimul etaj al clădirii şi s-a extins la acoperişul blocului, precizează sursa citată.

În urma evenimentului, doi căţei au murit.

Pompierii au intervenit cu trei autospeciale, o autoscară şi un echipaj SMURD, iar echipele de intervenţie au reuşit să stingă focul după circa o oră de intervenţie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

11 persoane au murit într-un incendiu la un azil de bătrâni din Bosnia / Alte 30 au fost rănite

Articole5 Noi • 110 vizualizări
0 comentarii

Unsprezece persoane au murit într-un incendiu la un azil din Bosnia

Articole5 Noi • 65 vizualizări
0 comentarii

Un craiovean și-a făcut propria sa rețea de apă – canal / A forat la mare adâncime și a racordat la ”rețea” mai multe imobile / ”A pus în pericol sănătatea publică”

Articole3 Noi • 1.971 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.