Un incendiu puternic a izbucnit într-un bloc din Craiova: evacuări de oameni, animale de companie prinse înăuntru

Un puternic incendiu a izbucnit, duminică după-amiază, într-un bloc ANL situat pe Bulevardul Oltenia din Craiova, transmite Agerpres.

Conform datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dolj, 20 de persoane au fost nevoite să se autoevacueze.

Incendiul a izbucnit la ultimul etaj al clădirii şi s-a extins la acoperişul blocului, precizează sursa citată.

În urma evenimentului, doi căţei au murit.

Pompierii au intervenit cu trei autospeciale, o autoscară şi un echipaj SMURD, iar echipele de intervenţie au reuşit să stingă focul după circa o oră de intervenţie.