Germanii aniversează 36 de ani de la căderea Zidului Berlinului / Imagini impresionante din seara zilei de 9 noiembrie 1989 cu zidul transformat într-o scenă a libertății – VIDEO

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Berlinul, care simboliza în trecut împărţirea lumii în timpul Războiului Rece, a aniversat duminică printr-o ceremonie pe strada Bernauer căderea zidului construit în 1961 care diviza oraşul, relatează dpa, transmite Agerpres. „Cetăţeni curajoşi, cu dorinţa lor de libertate şi unitate, au dărâmat Zidul Berlinului”, a declarat Kai Wegner, primarul capitalei Germaniei. Zidul a căzut pe 9 noiembrie 1989, când Berlinul era capitală doar pentru estul ţării, fosta Republică Democrată Germană (RDG), dominată de Uniunea Sovietică. Axel Klausmeier, directorul Fundaţiei Zidului Berlinului, a afirmat că „amintirea evenimentelor din toamna lui 1989 ne obligă să fin responsabili”. La un memorial al construcţiei impuse de sovietici, marcat cu trandafiri, el a spus că oamenii au obligaţia de a fi toleranţi, de a apăra democraţia, libertatea şi drepturile omului şi de promova visul unei coexistenţe paşnice. După 28 de ani în care Berlinul a fost împărţit între est şi vest, demonstraţiile de masă au pus o presiune atât de mare pe autorităţile din RDG, încât acestea au fost nevoite să deschidă frontierele.

În seara zilei de 9 noiembrie 1989, Zidul Berlinului – simbol al divizării Europei în timpul Războiului Rece – a devenit brusc irelevant. Într-o ediţie specială transmisă din Berlin, jurnalistul american Peter Jennings surprindea un moment istoric cu impact global: zeci de mii de berlinezi din ambele părţi ale oraşului se adunau în jurul zidului, îl escaladau, îl loveau cu ciocane, îl transformau într-o scenă a libertăţii.

Potrivit relatării, mii de est-germani treceau nestingheriţi prin punctele de frontieră, după ce conducerea RDG anunţase că cetăţenii pot călători „oriunde, oricând”. Era o schimbare radicală, salutată chiar şi de Uniunea Sovietică, care considera măsura „sensibilă”. Afirmaţia a accelerat prăbuşirea regimului comunist est-german.

VIDEO – din motive tehnice poate fi vizionat AICI