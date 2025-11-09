Germanii aniversează 36 de ani de la căderea Zidului Berlinului / Imagini impresionante din seara zilei de 9 noiembrie 1989 cu zidul transformat într-o scenă a libertății – VIDEO
Berlinul, care simboliza în trecut împărţirea lumii în timpul Războiului Rece, a aniversat duminică printr-o ceremonie pe strada Bernauer căderea zidului construit în 1961 care diviza oraşul, relatează dpa, transmite Agerpres.
„Cetăţeni curajoşi, cu dorinţa lor de libertate şi unitate, au dărâmat Zidul Berlinului”, a declarat Kai Wegner, primarul capitalei Germaniei. Zidul a căzut pe 9 noiembrie 1989, când Berlinul era capitală doar pentru estul ţării, fosta Republică Democrată Germană (RDG), dominată de Uniunea Sovietică.
Axel Klausmeier, directorul Fundaţiei Zidului Berlinului, a afirmat că „amintirea evenimentelor din toamna lui 1989 ne obligă să fin responsabili”. La un memorial al construcţiei impuse de sovietici, marcat cu trandafiri, el a spus că oamenii au obligaţia de a fi toleranţi, de a apăra democraţia, libertatea şi drepturile omului şi de promova visul unei coexistenţe paşnice. După 28 de ani în care Berlinul a fost împărţit între est şi vest, demonstraţiile de masă au pus o presiune atât de mare pe autorităţile din RDG, încât acestea au fost nevoite să deschidă frontierele.
