Germanii aniversează 36 de ani de la căderea Zidului Berlinului / Imagini…

Sursa Foto: US Department of Defence

Germanii aniversează 36 de ani de la căderea Zidului Berlinului / Imagini impresionante din seara zilei de 9 noiembrie 1989 cu zidul transformat într-o scenă a libertății – VIDEO

Berlinul, care simboliza în trecut împărţirea lumii în timpul Războiului Rece, a aniversat duminică printr-o ceremonie pe strada Bernauer căderea zidului construit în 1961 care diviza oraşul, relatează dpa, transmite Agerpres.

„Cetăţeni curajoşi, cu dorinţa lor de libertate şi unitate, au dărâmat Zidul Berlinului”, a declarat Kai Wegner, primarul capitalei Germaniei. Zidul a căzut pe 9 noiembrie 1989, când Berlinul era capitală doar pentru estul ţării, fosta Republică Democrată Germană (RDG), dominată de Uniunea Sovietică.

Axel Klausmeier, directorul Fundaţiei Zidului Berlinului, a afirmat că „amintirea evenimentelor din toamna lui 1989 ne obligă să fin responsabili”. La un memorial al construcţiei impuse de sovietici, marcat cu trandafiri, el a spus că oamenii au obligaţia de a fi toleranţi, de a apăra democraţia, libertatea şi drepturile omului şi de promova visul unei coexistenţe paşnice. După 28 de ani în care Berlinul a fost împărţit între est şi vest, demonstraţiile de masă au pus o presiune atât de mare pe autorităţile din RDG, încât acestea au fost nevoite să deschidă frontierele.

 În seara zilei de 9 noiembrie 1989, Zidul Berlinului – simbol al divizării Europei în timpul Războiului Rece – a devenit brusc irelevant. Într-o ediţie specială transmisă din Berlin, jurnalistul american Peter Jennings surprindea un moment istoric cu impact global: zeci de mii de berlinezi din ambele părţi ale oraşului se adunau în jurul zidului, îl escaladau, îl loveau cu ciocane, îl transformau într-o scenă a libertăţii.
 Potrivit relatării, mii de est-germani treceau nestingheriţi prin punctele de frontieră, după ce conducerea RDG anunţase că cetăţenii pot călători „oriunde, oricând”. Era o schimbare radicală, salutată chiar şi de Uniunea Sovietică, care considera măsura „sensibilă”. Afirmaţia a accelerat prăbuşirea regimului comunist est-german.
VIDEO – din motive tehnice poate fi vizionat AICI.
La Berlin, redevenit capitala Germaniei după reunificare, se marchează pentru prima oară aniversarea momentului istoric de atunci prin Săptămâna Libertăţii – circa 130 de conferinţe, evenimente culturale şi dialoguri cu martori oculari, în 80 de locuri, până în 15 noiembrie.
La evenimentul de deschidere, numit Congresul Libertăţi Mondiale, au fost prezenţi circa 200 de disidenţi din peste 50 de state cu guverne autocratice. Primarul Wegner a declarat că istoria oraşului său dovedeşte că dorinţa de libertate şi democraţie nu poate fi suprimată.

