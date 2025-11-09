VIDEO Parapantist rănit grav la Piatra Secuiului, în Rimetea. Intervenție complexă SMURD și Salvamont Alba

Un parapantist a fost grav rănit duminică, după ce a căzut într-o zonă greu accesibilă de pe Piatra Secuiului, în localitatea Rimetea, județul Alba, destinație populară în România pentru zborul cu parapanta.

UPDATE Ora 16.30 Accidentatul a fost preluat si transportat la UPU-SMURD Tg. Mureș, pentru investigații și tratament, fiind cu supiciune de fractură de femur si trauma toracică prin cădere de la înălțime.

Echipaje ale ISU Alba și Salvamont Alba au intervenit pentru salvarea bărbatului.

Filmare realizată de ISU Alba din timpul intervenției:

Potrivit ISU Alba, echipajul SMURD din cadrul Secției de pompieri Aiud acționează în cooperare cu salvatorii montani, după ce victima a fost localizată într-o zonă de abrupt.

Din primele informații, bărbatul este conștient, dar prezintă multiple traumatisme.

Pentru extragerea și transportul acestuia în siguranță, a fost solicitat în sprijin elicopterul SMURD de la Târgu Mureș.

Salvamont Alba transmite că există suspiciune de fractură de femur, iar echipele de salvare încearcă stabilizarea victimei și pregătirea pentru evacuare aeriană.

Intervenția este în desfășurare. Autoritățile anunță că vor reveni cu noi detalii pe măsură ce operațiunea avansează.

În Ardeal, Rimetea și Colțești sunt recunoscute drept destinații populare pentru turiști și pasionații de parapantă.