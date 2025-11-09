FOTO VIDEO Delfinii se joacă aproape de mal, pe o plajă din Mamaia
Doi delfini au fost surprinși de reporterii Info Sud-Est și G4Media, duminică după-amiază, în timp ce înotau și se jucau aproape de mal, pe o plajă din Mamaia.
Mamiferele au fost surprinse la aproximativ 10 – 15 metri de mal, între zona Perla și Flora din stațiune.
Duminică după-amiază vremea este călduroasă pentru această perioadă, în jurul orei 16:00 înregistrându-se aproximativ 18 grade.
Galerie VIDEO & FOTO
