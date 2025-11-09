G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

FOTO VIDEO Delfinii se joacă aproape de mal, pe o plajă din…

Prezența delfinilor aproape de malul unei plaje din Mamaia
Sursa foto: Andreea Pavel / ISE, G4Media

FOTO VIDEO Delfinii se joacă aproape de mal, pe o plajă din Mamaia

Articole9 Noi • 329 vizualizări 0 comentarii

Doi delfini au fost surprinși de reporterii Info Sud-Est și G4Media, duminică după-amiază, în timp ce înotau și se jucau aproape de mal, pe o plajă din Mamaia.

Mamiferele au fost surprinse la aproximativ 10 – 15 metri de mal, între zona Perla și Flora din stațiune.

Duminică după-amiază vremea este călduroasă pentru această perioadă, în jurul orei 16:00 înregistrându-se aproximativ 18 grade.

Galerie VIDEO & FOTO

Malul unei plaje din Mamaia acaparat de valurile Mării Negre
Sursa foto: Cristian Andrei Leonte / Info Sud-Est
Malul unei plaje din Mamaia acaparat de valurile Mării Negre
Sursa foto: Cristian Andrei Leonte / Info Sud-Est
Malul unei plaje din Mamaia acaparat de valurile Mării Negre
Sursa foto: Cristian Andrei Leonte / Info Sud-Est
Malul unei plaje din Mamaia acaparat de valurile Mării Negre
Sursa foto: Cristian Andrei Leonte / Info Sud-Est
Malul unei plaje din Mamaia acaparat de valurile Mării Negre
Sursa foto: Cristian Andrei Leonte / Info Sud-Est

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Germanii aniversează 36 de ani de la căderea Zidului Berlinului / Imagini impresionante din seara zilei de 9 noiembrie 1989 cu zidul transformat într-o scenă a libertății – VIDEO

Articole9 Noi • 149 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Președintele sirian Ahmad al-Sharaa, filmat jucând baschet în SUA alături de ofițeri americani de rang înalt, înaintea unei vizite istorice la Washington, după ce a fost retras de pe lista neagră a teroriștilor

Articole9 Noi • 724 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Parapantist rănit grav la Piatra Secuiului, în Rimetea. Intervenție complexă SMURD și Salvamont Alba

Articole9 Noi • 407 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.