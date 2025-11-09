Alina Gorghiu, apel către femeile din România după crima din Teleorman: „Cereţi monitorizarea electronică! Brăţara este diferenţa dintre viaţă şi moarte”

Deputatul PNL Alina Gorghiu le transmite, duminică, româncelor, după ce o femeie a fost ucisă de fostul partener cu 15 lovituri de cuţit, în timp ce îşi ţinea în braţe copilul de 2 ani, să ceară monitorizarea electronică, ea arătând că brăţara este singura măsură care îl ţine pe agresor la distanţă, transmite News.ro.

”E duminică şi a mai murit o femeie. Ucisă de fostul partener cu 15 lovituri de cuţit, în timp ce îşi ţinea în braţe copilul de 2 ani. Femeia nu a cerut monitorizarea electronică, iar agresorul nu purta brăţară. Deşi avea ordin de protecţie, bărbatul îl încălcase de mai multe ori şi ea sunase la 112”, scrie Alina Gorghiu pe Facebook.

Deputatul PNL arată că ”aceasta este realitatea: un ordin de protecţie fără monitorizare nu opreşte un agresor hotărât. Nu îl limitează şi nu îi ţine pe femei în siguranţă”.

”Femei românce, cereţi monitorizarea electronică. Brăţara este singura măsură care îl ţine pe agresor la distanţă şi alertează imediat poliţia. Este diferenţa dintre viaţă şi moarte. Susţin proiectul legislativ anti-femicid pe care l-am iniţiat, pentru ca aceste crime să fie recunoscute şi sancţionate dur. Avem nevoie de măsuri reale, nu simbolice. Nu mai vrem femei ucise. Nu mai vrem copii care rămân fără mamă.Protejaţi-vă. Informaţi-vă. Acţionaţi cât timp se poate”, a mai spus Gorghiu în mesaj.

O femeie a fost găsită înjunghiată, pe o stradă dintr-o comună din judeţul Teleorman. Echipajele medicale sosite la faţa locului i-au aplicat manevre de resuscitare, însă fără rezultat.

Primele date din ancheta Poliţiei arată că cel care a ucis-o este fostul său soţ, de care se despărţise în urmă cu câteva luni şi împotriva căruia fusese emis un ordin care îi interzicea să se apropie de victimă.

În momentul în care a fost atacată, femeia era pe stradă cu fiul ei.