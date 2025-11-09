O tornadă a făcut ravagii în sudul Braziliei / Sute de răniți și cel puțin 6 persoane ucise

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Autorităţile braziliene au anunţat sâmbătă că sunt cel puţin şase morţi şi 750 de răniţi în urma tornadei care a devastat o localitate din sudul ţării şi a provocat distrugeri fără precedent în regiune, relatează AFP, citată de News.ro.

În doar câteva minute, tornada a răsturnat maşini şi a distrus case întregi, vineri, în Rio Bonito do Iguaçu, o localitate de 14.000 de locuitori din statul Paraná, la aproximativ 300 km de faimoasele cascade Igaçu.

Video showing the monster tornado that hit Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Brazil, yesterday pic.twitter.com/TD3LDP2HU1 — Volcaholic (@volcaholic1) November 8, 2025

Șase persoane ucise

Pompierii şi serviciile de urgenţă din mai multe localităţi învecinate au anunţat că au preluat 750 de răniţi, dintre care nouă se află în stare gravă, în urma acestui fenomen meteorologic care a avut loc puţin înainte de deschiderea summitului COP30 privind clima, luni, la Belem, în nord.

Guvernul statului Paraná a decretat „stare de urgenţă” în Rio Bonito de Iguaçu. „Lucrăm la planuri de ajutor umanitar, de trimitere de materiale şi de sprijinire a acţiunilor de reconstrucţie”, a anunţat pe platforma X ministrul integrării şi dezvoltării regionale, Waldez Góes.

„Totul a fost distrus. Oraşul, casele, şcolile. Ce se va alege de noi?”, a declarat Roselei Dalcandon pentru un post local de televiziune, în faţa magazinului său în ruine. Femeia tocmai ieşise din magazin când a venit tornada, fiul ei rămânând singur înăuntru. „Când vântul s-a mai potolit, soţul meu a venit în fugă. Dar el (fiul ei) era teafăr. Magazinul dispăruse, dar el a scăpat (în viaţă), Dumnezeu l-a salvat”, a adăugat ea.

„Doresc să transmit sincere condoleanţe tuturor familiilor care şi-au pierdut persoanele dragi în tornadă”, a scris pe X preşedintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva.

Potrivit apărării civile, 90% din oraş a fost afectat. Imaginile difuzate pe reţelele sociale arată numeroase case cu acoperişul smuls sau complet distruse.

Supraviețuitori și cadavre

Echipele de salvare caută în dărâmături supravieţuitori sau cadavre. A fost amenajat un adăpost într-un oraş vecin.

În timp ce anterior erau date dispărute două persoane, acum mai este doar una, potrivit guvernului statului Paraná. Dar echipele de salvare continuă să primească informaţii de la familii, ceea ce ar putea duce la creşterea acestui număr în următoarele ore, potrivit aceleiaşi surse.

Potrivit Sistemului de tehnologie şi monitorizare a mediului din Paraná, vântul a atins viteze de până la 250 km/h.

Oraşele Rio de Janeiro şi Sao Paulo şi-au ridicat nivelul de alertă din cauza rafalelor violente de vânt şi a ploilor, iar autorităţile au cerut populaţiei să evite orice deplasare, din cauza avansării unui ciclon extratropical spre regiunile sudice şi sud-estice ale Braziliei.

„Este un ciclon intens, o vastă zonă de presiune atmosferică scăzută, (…) care favorizează rotaţia vântului şi a creat condiţii propice pentru un fenomen de o asemenea severitate”, a explicat pentru AFP meteorologul Estael Sias, de la compania de prognoze Metsul. Potrivit acesteia, în Brazilia tornadele nu sunt la fel de frecvente ca în anumite regiuni din Statele Unite, dar „nu sunt totuşi rare în sudul” ţării.

Institutul Naţional de Meteorologie menţine pentru weekend o alertă de „pericol de furtuni” în tot statul Paraná, precum şi în celelalte state sudice Santa Catarina şi Rio Grande do Sul, situate în apropierea Argentinei şi Uruguayului.