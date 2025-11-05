Unsprezece persoane au murit într-un incendiu la un azil din Bosnia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un incendiu care a izbucnit marţi seara într-un azil din nord-estul Bosniei-Herţegovina a provocat moartea a 11 persoane şi rănirea a cel puţin 30, potrivit autorităţilor, relatează canalul de știri BBC, citat de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Incendiul a izbucnit marţi seara la azilul din oraşul Tuzla, la etajul şapte, puţin după ora locală 20:45, ora locală (21:45, ora României).

Aproximativ 20 de persoane au fost transportate la un centru medical pentru tratament, printre care pompieri, poliţişti, personal medical, angajaţi şi rezidenţi ai azilului, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

Potrivit unui purtător de cuvânt al centrului clinic al Universităţii din Tuzla, mai mulţi pacienţi erau trataţi pentru intoxicaţie cu monoxid de carbon, trei dintre ei fiind în terapie intensivă.

Deşi cauza incendiului nu a fost clară imediat, prim-ministrul Nermin Nikšić l-a calificat drept „o catastrofă de proporţii enorme”.

Oficialii au declarat că se va efectua o anchetă completă imediat ce condiţ iile vor fi sigure.

O rezidentă a azilului, Ruza Kajic, a declarat că locuia la etajul al treilea al clădirii şi că a fost trezită după ce a auzit un „sunet ca de crăpătură”.

„M-am uitat pe fereastră şi am văzut materiale arzând căzând de sus. Am fugit pe hol. La etajele superioare se află persoane imobilizate la pat”, a declarat ea pentru postul public de televiziune BHRT.

Imaginile de la faţa locului arătau flăcări ieşind pe ferestrele unui etaj superior al azilului.

Directorul azilului, Mirsad Bakalović, a declarat că îi cunoştea pe toţi cei care au fost prinşi în incendiu şi că, după tot ce a văzut în timpul incendiului, a decis să demisioneze.

Preşedintele Bosniei-Herţegovina, Željko Komšić, a transmis condoleanţe familiilor victimelor şi celor răniţi.