Un fost ofițer al poliției secrete comuniste maghiare a fost arestat în Bosnia-Herțegovina sub suspiciunea de spionaj / Bărbatul a fost arestat împreună cu o parteneră mai tânără

Doi cetățeni maghiari au fost reținuți în Bosnia și Herțegovina sub suspiciunea de spionaj, a confirmat joi poliția bosniacă, anunță presa maghiară.

Cei doi bărbați au fost arestați la Tuzla, în estul Bosniei, după ce un rezident local a semnalat un comportament suspect. Poliția i-a predat pe bărbați Serviciului pentru străini, iar motivele șederii lor în Bosnia și Herțegovina sunt cercetate de Agenția de Informații și Securitate.

Potrivit poliției, G.B., în vârstă de 73 de ani, și J.G., în vârstă de 63 de ani, au declarat că au intrat în Bosnia și Herțegovina pe 20 octombrie. Autoritățile investighează, de asemenea, dacă au intrat legal sau ilegal în țară și de ce au călătorit acolo.

Un purtător de cuvânt al Agenției de Stat pentru Investigații și Poliție (SIPA) a confirmat că doi cetățeni maghiari au fost arestați și că agenția a deschis o anchetă.

Potrivit unui portal de știri bosniac, Klix, bprbatul maghiar arestat a servit ca soldat profesionist în Armata Populară Maghiară între 1975 și 1979, iar apoi a servit în departamentul de contrainformații militare al Direcției Grupului III/IV a Ministerului de Interne și apoi în departamentul de contrainformații al Direcției Grupului III/II.

După schimbarea regimului, a lucrat pentru serviciul civil de informații al Ungariei, Biroul de Informații, în diverse funcții, iar apoi ca consultant independent în domeniul securității.

În prezent, deține o firmă de consultanță în domeniul securității și o agenție de investigații private.