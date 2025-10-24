Suspansul din F1 se mută în Mexic: Programul complet – Ore de start „neprietenoase” cu România
Formula 1 își „mută” cartierul general în Mexic, lupta pentru titlu fiind mai atractivă ca oricând. Oscar Piastri, Lando Norris și Max Verstappen își doresc victoria, dar doar unul singur o poate obține. Orele de start sunt unele mai puțin „prietenoase” cu România.
Fanii Formulei 1 sunt obișnuiți în general cu anumite ore de start pentru Marile Premii. Mexicul este una dintre cursele care nu se „încadrează” neapărat în tipar, orele de start fiind unele „neprietenoase” cu fusul orar din România.
Marele Premiu al Mexicului, program complet
Vineri, 24 octombrie
- Antrenament 1 / 21:30 – 22:30 / Antena Play direct
Sâmbătă, 25 octombrie
- Antrenament 2 / 01:00 – 02:00 / Antena Play
- Antrenament 3 / 20:30 – 21:30 / Antena Play
Duminică, 26 octombrie
- Calificări / 00:00 – 01:00 / Antena 3 și Antena Play
- Cursa: 22:00 / Antena 3 și Antena Play
În august erau 104 puncte ce îl separau pe Verstappen de primul loc, acum ecartul s-a topit sub cursele fantastice făcute de olandez: 14 puncte până la Lando Norris (al doilea clasat) și 40 până la Oscar Pistri, liderul în derivă al F1.
Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Austin
1 Oscar Piastri (McLaren) 346 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 332
3 Max Verstappen (RedBull) 306
4 George Russell (Mercedes) 252
5 Charles Leclerc (Ferrar) 192
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 142
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 89
8 Alexander Albon (Williams) 73
9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
11 Carlos Sainz (Williams) 38
12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37
13 Lance Stroll (Aston Martin) 32
14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30
15 Esteban Ocon (Haas) 28
16 Yuki Tsunoda (RedBull) 28
17 Pierre Gasly (Alpine) 20
18 Oliver Bearman (Haas) 20
19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0.
Clasamentul constructorilor din F1
1 McLaren 678 puncte / campioană
2 Mercedes 341
3 Ferrari 334
4 RedBull 331
5 Williams 111
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 69
8 Kick Sauber 59
9 Haas 48
10 Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) – Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
