Suspansul din F1 se mută în Mexic: Programul complet – Ore de start „neprietenoase” cu România

Formula 1 își „mută” cartierul general în Mexic, lupta pentru titlu fiind mai atractivă ca oricând. Oscar Piastri, Lando Norris și Max Verstappen își doresc victoria, dar doar unul singur o poate obține. Orele de start sunt unele mai puțin „prietenoase” cu România.

Fanii Formulei 1 sunt obișnuiți în general cu anumite ore de start pentru Marile Premii. Mexicul este una dintre cursele care nu se „încadrează” neapărat în tipar, orele de start fiind unele „neprietenoase” cu fusul orar din România.

Marele Premiu al Mexicului, program complet

Vineri, 24 octombrie

Antrenament 1 / 21:30 – 22:30 / Antena Play direct

Sâmbătă, 25 octombrie

Antrenament 2 / 01:00 – 02:00 / Antena Play

Antrenament 3 / 20:30 – 21:30 / Antena Play

Duminică, 26 octombrie

Calificări / 00:00 – 01:00 / Antena 3 și Antena Play

Cursa: 22:00 / Antena 3 și Antena Play

În august erau 104 puncte ce îl separau pe Verstappen de primul loc, acum ecartul s-a topit sub cursele fantastice făcute de olandez: 14 puncte până la Lando Norris (al doilea clasat) și 40 până la Oscar Pistri, liderul în derivă al F1.

Cea de-a 68-a victorie din palmares îl apropie cu încă un pas pe Max de un nou titlu mondial: ar putea fi al cincilea consecutiv în F1.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Austin

1 Oscar Piastri (McLaren) 346 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 332

3 Max Verstappen (RedBull) 306

4 George Russell (Mercedes) 252

5 Charles Leclerc (Ferrar) 192

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 142

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 89

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

17 Pierre Gasly (Alpine) 20

18 Oliver Bearman (Haas) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 678 puncte / campioană

2 Mercedes 341

3 Ferrari 334

4 RedBull 331

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Kick Sauber 59

9 Haas 48

10 Alpine 20

