Suspansul din F1 se mută în Mexic: Programul complet – Ore de…

Cursă de Formula 1 cu monoposturile McLaren aflate la conducere.
Cursă de Formula 1 / Sursa foto: captură video

Suspansul din F1 se mută în Mexic: Programul complet – Ore de start „neprietenoase” cu România

Sportz24 Oct • 1.379 vizualizări

Formula 1 își „mută” cartierul general în Mexic, lupta pentru titlu fiind mai atractivă ca oricând. Oscar Piastri, Lando Norris și Max Verstappen își doresc victoria, dar doar unul singur o poate obține. Orele de start sunt unele mai puțin „prietenoase” cu România.

Fanii Formulei 1 sunt obișnuiți în general cu anumite ore de start pentru Marile Premii. Mexicul este una dintre cursele care nu se „încadrează” neapărat în tipar, orele de start fiind unele „neprietenoase” cu fusul orar din România.

Marele Premiu al Mexicului, program complet

Vineri, 24 octombrie

  • Antrenament 1 / 21:30 – 22:30 / Antena Play direct

Sâmbătă, 25 octombrie

  • Antrenament 2 / 01:00 – 02:00 / Antena Play
  • Antrenament 3 / 20:30 – 21:30 / Antena Play

Duminică, 26 octombrie

  • Calificări / 00:00 – 01:00 / Antena 3 și Antena Play
  • Cursa: 22:00 / Antena 3 și Antena Play

În august erau 104 puncte ce îl separau pe Verstappen de primul loc, acum ecartul s-a topit sub cursele fantastice făcute de olandez: 14 puncte până la Lando Norris (al doilea clasat) și 40 până la Oscar Pistri, liderul în derivă al F1.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Austin

1 Oscar Piastri (McLaren) 346 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 332
3 Max Verstappen (RedBull) 306
4 George Russell (Mercedes) 252
5 Charles Leclerc (Ferrar) 192
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 142
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 89
8 Alexander Albon (Williams) 73
9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
11 Carlos Sainz (Williams) 38
12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37
13 Lance Stroll (Aston Martin) 32
14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30
15 Esteban Ocon (Haas) 28
16 Yuki Tsunoda (RedBull) 28
17 Pierre Gasly (Alpine) 20
18 Oliver Bearman (Haas) 20
19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 678 puncte / campioană
2 Mercedes 341
3 Ferrari 334
4 RedBull 331
5 Williams 111
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 69
8 Kick Sauber 59
9 Haas 48
10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

