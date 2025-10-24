Aston Martin, sub lupa FIA – Echipa din F1 admite o încălcare a reglementărilor plafonului de costuri

Aston Martin a recunoscut oficial că a încălcat reglementările FIA privind plafonul de costuri. Echipa din Formula 1 transmite că o eroare procedurală a fost identificată în documentele depuse pentru auditul sezonului 2024 al Marelui Circ, informează gpblog.com.

Echipa din Silverstone admite că nu a depășit limita bugetară impusă de către Federația Internațională de Automobilism, dar o semnătură lipsă din dosarul oficial a declanșat o anchetă a FIA și un așa numit „acord de acceptare a încălcării”.

Aston Martin își asumă responsabilitatea și scapă de sancțiuni sportive din partea forului internațional.

De altfel, FIA a confirmat cele întâmplate: o încălcare procedurală, nu una financiară.

Cu toate acestea, conform regulamentului în vigoare absența unei semnături valide la momentul depunerii dosarului constituie o încălcare procedurală, de aici și investigarea Aston Martin.

„Administrația Cost Cap a FIA este în curs de finalizare a revizuirii propunerilor 2024 din partea echipelor și a producătorilor de unități de putere, rezultatul urmând să fie comunicat în curând”, a transmis un purtător de cuvânt al FIA.

„FIA nu comentează propunerile individuale făcute de anumite echipe și/sau producători de unități de propulsie. Rezultatele vor fi făcute publice după ce evaluarea tuturor propunerilor este finalizată”, a completat FIA.

În paralel cu această problemă administrativă, echipa din Silverstone muncește din greu pentru a realiza un monopost competitiv pentru sezonul 2026 al Formulei 1.

Sub atenta comandă a lui Adrian Newey, Aston Martin vrea să fie în 2026 una dintre echipele fruntașe, care să se lupte pentru victoriile din Formula 1.

„Cred că (n.r. Adrian Newey) doar schimbă procesul de gândire cu privire la modul în care mașina este construită și ce trebuie să intre în mașină și cum poate fi mai agresiv în toate domeniile pentru a crește nivelul performanței.

Este vorba de a obține mai mult de la toată lumea, din cei o mie de oameni pe care îi avem acum”, transmite Lance Stroll, unul dintre piloții celor de la Aston Martin.

