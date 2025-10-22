Max Verstappen anunță factorul care „va face diferența” în lupta pentru titlul mondial F1

Max Verstappen nu mai este doar un simplu spectator în lupta pentru titlul din Formula 1, revenirea olandezului din ultimele săptămâni fiind una spectaculoasă. Doar 40 de puncte îl mai despart pe pilotul RedBull de liderul Oscar Piastri cu 5 Grand Prix-uri înainte de finalul sezonului. Verstappen știe ce va face diferența: „atenția la micile detalii”.

De la 104 puncte în vară, Verstappen „a topit” avantajul lui Piastri până la 40 de puncte. Mai sunt cinci Grand Prix-uri de disputat, iar orice este posibil ținând cont de forma pe care o arată olandezul în monopostul RedBull Racing.

„Știu că trebuie să fim perfecți până la final pentru a avea o șansă, așa că pe asta trebuie să ne concentrăm”, a declarat Verstappen pentru RacingNews365.

„Așa cum am mai spus, diferențe sunt foarte mici pe circuit, iar doar atenția la detalii va face diferența.

Încercăm să obținem cel mai bun set-up pe mașină în fiecare weekend și apoi să nu facem greșeli. Deci asta vom încerca să facem”, a completat campionul mondial en-titre.

„Cred că ar fi fost o cursă foarte strânsă dacă Lando și-ar fi păstrat poziția în primul tur. De fiecare dată când a fost în aer curat, eram la egalitate. Poate că, uneori, a fost chiar puțin mai rapid.

Nu ar fi fost diferența care a fost la final”, a explicat Verstappen, făcând referire la faptul că Lando Norris ar fi putut fi periculos dacă nu pierdea timp prețios în spatele lui Charles Leclerc.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Austin

1 Oscar Piastri (McLaren) 346 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 332

3 Max Verstappen (RedBull) 306

4 George Russell (Mercedes) 252

5 Charles Leclerc (Ferrar) 192

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 142

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 89

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

17 Pierre Gasly (Alpine) 20

18 Oliver Bearman (Haas) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 678 puncte / campioană

2 Mercedes 341

3 Ferrari 334

4 RedBull 331

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Kick Sauber 59

9 Haas 48

10 Alpine 20

