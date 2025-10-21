Decizie crucială la McLaren înainte de cursa de F1 din Mexic – Totul pentru a încerca să-l stopeze pe Verstappen

Max Verstappen este fără îndoială omul momentului în Formula 1, forma pe care o arată campionul mondial en-titre fiind una fantastică. McLaren se vede amenințată și ar putea rata „dubla” în acest sezon. Presa britanică vorbește despre faptul că echipa din Woking trebuie să se hotărască pe cine susține înainte de etapa din Mexic, în încercarea de a-l stopa pe Max să cucerească al cincilea trofeu consecutiv.

McLaren, nevoită să aleagă pe unul dintre Piastri și Norris pentru a încerca să-l stopeze pe Verstappen

Lucrurile s-au complicat pentru McLaren, iar liniștea nu mai domnește la Woking. Mare parte din sezon, Andrea Stella nu a avut vreo presiune, titlul fiind „o afacere” între Oscar Piastri și Lando Norris.

Între timp, Max Verstappen adună într-un ritm incredibil puncte, iar olandezul a intrat cu șanse reale în lupta pentru locul întâi.

Sub teribila amenințare a lui Verstappen, șefii McLaren trebuie să ia o decizie, cu toate că echipa nu a favorizat pe vreunul din piloții săi în acest campionat.

După cucerirea titlului de la constructori, McLaren se confruntă acum cu o problemă de echilibru între piloții săi.

Andrea Stella trebuie să ia o decizie: lasă lucrurile din nou la voia întâmplării sau va prioritiza un pilot tocmai pentru a-l ține pe Verstappen la distanță?

„McLaren trebuie să găsească o modalitate de a-l stăpâni pe Verstappen înainte de Marele Premiu din Mexic”, notează presa britanică.

Nu este prea mult timp pentru luarea unei decizii, în condițiile în care mai sunt doar cinci Grand Prix-uri, iar acum Verstappen se află la 26 de puncte de Norris și la 40 de Piastri.

„Mi-ar fi plăcut să îl provoc pe Max (n.r. pe circuitul de la Austin), dar dacă abia am putut trece de Ferrari (n.r. de Leclerc), care nu era la fel de rapid ca el, atunci oricum nu aș fi putut să trec”, admite Norris atunci când a fost întrebat despre MP din SUA.

Britanicul a adăugat că nu intenționează să-și schimbe abordarea în lupta pentru titlu, deși tensiunea crește în ultimele etape ale sezonului.

„Nu, asta nu schimbă nimic. Am făcut tot ce am putut pentru a încerca să câștig. Max face o treabă foarte bună, nu-l pot condamna. Mașina lor a fost foarte puternică și el maximizează asta, așa cum face întotdeauna”, admite Norris.

„Va fi o luptă grea. Sper să avem curse în care vom fi puțin mai buni, vom vedea ce putem face”, a completat Lando Norris.

După ce a încheiat pe locul al doilea în cursa de la Austin, Norris a bătut un record istoric la McLaren: cele mai multe podiumuri într-un singur sezon pentru un pilot al echipei, el depășindu-l pe legendarul Alain Prost.

Concret, Norris are 15 podiumuri într-un sezon, iar recordul lui Prost (care data de 37 de ani) a fost doborât. Francezul a bifat în sezonul 1998 nu mai puțin de 14 clasări pe podium pentru McLaren.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Austin

1 Oscar Piastri (McLaren) 346 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 332

3 Max Verstappen (RedBull) 306

4 George Russell (Mercedes) 252

5 Charles Leclerc (Ferrar) 192

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 142

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 89

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

17 Pierre Gasly (Alpine) 20

18 Oliver Bearman (Haas) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 678 puncte / campioană

2 Mercedes 341

3 Ferrari 334

4 RedBull 331

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Kick Sauber 59

9 Haas 48

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1