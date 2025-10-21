G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Consiliul Superior al Magistraturii, după decizia Curții Constituționale ce privește pensiile magistraților:…

Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, sediu CSM
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Consiliul Superior al Magistraturii, după decizia Curții Constituționale ce privește pensiile magistraților: Orice demers al puterii legislative și al celei executive, care vizează autoritatea judecătorească, trebuie realizat cu consultarea efectivă a acesteia

Articole21 Oct • 428 vizualizări 4 comentarii

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) susține într-un comunicat de presă că hotărârea Curții Constituționale privind pensiile magistraților este corectă, ținând cont că legea a fost adoptată fără avizul CSM.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Consiliul Superior al Magistraturii a luat act de decizia Curţii Constituţionale a României, adoptată la data de 20 octombrie 2025, prin care s-a constatat că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu este neconstituțională în ansamblul său.

Decizia instanței de contencios constituțional, care a sancționat lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, reafirmă rolul acestuia de garant al independenței justiției în arhitectura constituțională și impune un dialog interinstituțional real și onest între puterile statutului, care să dea efect principiului cooperării loiale între acestea”, se arată într-un comunicat transmis de CSM.

Forul diriguitor al justiției se arată deschisă la „dialogul” cu celelalte puteri din stat pentru identificarea unor „soluții” pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă sistemul judiciar.

„În aplicarea acestui principiu, orice demers al puterii legislative și al celei executive, care vizează autoritatea judecătorească, trebuie realizat cu consultarea efectivă a acesteia, astfel încât să fie asigurată respectarea deplină a independenței justiției și a celorlalte valori constituționale care asigură premisele pentru realizarea unui act de justiție în interesul cetățeanului.

În mod regretabil, aceste exigențe au fost ignorate de factorul politic în procedura de adoptare a actului normativ declarat neconstituțional, fapt ce a determinat intervenția Curții Constituționale care, în mod firesc, a invalidat acest demers.

Consecvent valorilor statului de drept, consacrate atât de Constituție, cât și de reglementările internaționale, Consiliul Superior al Magistraturii își manifestă deschiderea pentru dialogul cu celelalte puteri în stat, astfel încât să fie identificate soluțiile potrivite pentru înlăturarea dificultăților reale din activitatea autorității judecătorești, pe care sistemul judiciar le-a semnalat în repetate rânduri”, a mai precizat CSM.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Zi crucială pentru Guvernul Bolojan: CCR se pronunță pe legea pensiilor magistraților după două amânări / Reforma, contestată de procurori și judecători, pentru că ar putea să se pensioneze la 65 de ani, cu 70% din ultimul salariu

Articole20 Oct • 14.008 vizualizări
5 comentarii

Curtea Constituțională dezbate în 5 noiembrie sesizarea Instanței Supreme în legătură cu Legea privind plata pensiilor private

Articole17 Oct • 459 vizualizări
0 comentarii

Secţia pentru judecători a CSM a constatat încălcarea independenţei judecătorilor de către fostul ministru al Justiţiei Stelian Ion, prin afirmaţiile ce privesc achitarea lui Nicolae Bănicioiu de către Înalta Curte

Articole16 Oct • 992 vizualizări
7 comentarii

4 comentarii

  1. Si repet ce am comentant la alt articol:
    Considerand ca avizul a fost cerut in 22.08.2025 de la CSM si azi suntem in 21.10.2025, inseamna ca CSM a emis avizul pana acum in termenul legal de 30 de zile, chiar si cu intarziere nu? nu? Sau daca guvernul si-a asumat raspunderea in Parlament, CSM a considerat ca nu mai trebuie sa emita avizul deloc?
    Pentru ca daca a fost emis in termenul legal de 30 de zile (dar dupa asumarea raspunderii), iar avizul este doar consultativ, se poate adauga la dosar si reasuma raspunderea imediat fara alte modificari. Sau nu asa functioneaza treaba?

  2. Adica neru.sinatii din magistratura trebuie sa-si dea acordul sa li se scada privilegiile, in cazul de fata pensiile speciale nesimtite? Nu e clar raspunsul?

  3. Referendum! Fără consultarea magistraturii! 🙂

  4. Trebuie sa scapam de CSM.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.