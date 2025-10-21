Emirul Qatarului acuză Israelul de „încălcarea continuă” a acordului de încetare a focului în Fâşia Gaza

Emirul Qatarului, a cărui ţară este un mediator cheie pentru acordul de încetare a focului în Fâşia Gaza, a acuzat marţi Israelul de „încălcarea continuă” a armistiţiului, în urma unei serii de atacuri israeliene mortale care au vizat Hamas în teritoriul palestinian, relatează agențiile de știri Reuters şi AFP.

„Reafirmăm condamnarea tuturor încălcărilor şi a practicilor israeliene în Palestina, în special transformarea Fâşiei Gaza într-o zonă improprie vieţii umane, (şi) a încălcărilor continue ale armistiţiului”, a declarat şeicul Tamim bin Hamad al-Thani în discursul său anual adresat Consiliului Legislativ din Doha, transmite Agerpres.

El a insistat că „ceea ce s-a întâmplat în Gaza este un genocid” şi a cerut comunităţii internaţionale „să se asigure că autorii săi nu scapă nepedepsiţi”, salutând în acelaşi timp armistiţiul din Fâşia de Gaza pe care ţara sa l-a mediat împreună cu Statele Unite, Egipt şi Turcia, relatează EFE.

„Ceea ce s-a întâmplat în Gaza în ultimii doi ani este un genocid. Acest termen include toate atrocităţile comise”, a declarat emirul Qatarului.

El a deplâns „incapacitatea comunităţii internaţionale de a-şi impune respectul” în ceea ce priveşte acest „genocid”, „mai ales când este vorba despre poporul frate palestinian”.

„Respingem toate formele de ocupaţie, nedreptate şi ură, inclusiv antisemitismul şi islamofobia”, a afirmat emirul, subliniind că problema Palestinei „nu este o chestiune legată de terorism, ci de ocupaţia prelungită” a teritoriilor palestiniene de către Israel.

„Este timpul să punem capăt acestei ocupaţii. Aceasta este baza unei păci juste care garantează securitatea popoarelor israelian şi palestinian”, a subliniat el, cerând comunităţii internaţionale „să garanteze protecţia poporului palestinian până la obţinerea acestei soluţii dorite”.