O investigaţie despre flota-fantomă a Rusiei a câştigat Premiul Daphne Caruana Galizia

Platforma de jurnalism de investigaţie Follow the Money a câştigat Premiul Daphne Caruana Galizia pentru expunerea reţelelor financiare secrete care au facilitat comerţul cu petrol al Rusiei, cu eludarea sancţiunilor, transmite Agerpres.

Investigaţia coordonată de platforma de jurnalism de investigaţie Follow the Money şi realizată în colaborare cu organizaţii mass-media din Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Italia, Norvegia, Olanda şi Regatul Unit a dezvăluit că anumiţi proprietari de nave occidentali au câştigat peste şase miliarde de dolari din vânzarea a 230 de tancuri petroliere vechi, care au devenit parte din flota-fantomă a Rusiei.

Roberta Metsola, preşedinta Parlamentului European, Pina Picierno, vicepreşedinta responsabilă cu Premiul pentru jurnalism, şi reprezentanţi ai juriului paneuropean independent au participat la ceremonia de decernare a premiului. Aceasta a fost organizată în sala de presă Daphne Caruana Galizia de la sediul Parlamentului European din Strasbourg.

„Premiul Daphne Caruana Galizia este o dovadă a legăturii inextricabile dintre presa liberă, democraţie şi pace. Într-un moment în care regimurile autoritare încearcă să ascundă adevărul şi să denatureze realitatea, Europa este unită în spatele jurnaliştilor care expun corupţia şi al tuturor celor care refuză să fie reduşi la tăcere”, a spus Metsola.

Între 21 mai şi 31 iulie 2025, sute de jurnalişti din cele 27 de ţări ale Uniunii Europene şi-au înscris materialele jurnalistice în competiţie. Zece dintre cele 316 materiale au fost preselecţionate de juriu, care a ales apoi câştigătorul.

Birte Schohaus, care a primit premiul în numele câştigătorilor, a declarat că este profund onorată pentru „acest premiu recunoaşte rolul vital al jurnalismului în apărarea valorilor UE”.

„Jurnalismul independent, în special cel de investigaţie, este în pericol. Este clar că democraţia are nevoie de jurnalişti, şi Parlamentul European are nevoie de ei, chiar dacă uneori par o problemă, dar acesta este rolul nostru”, a mai spus ea după decernarea premiului.

Investigaţia realizată de platforma Follow the Money, în colaborare cu 13 redacţii de ştiri şi 40 de jurnalişti, a dezvăluit că mai mulţi proprietari de nave occidentali au câştigat peste şase miliarde de dolari din vânzarea a 230 de tancuri petroliere vechi, care au devenit parte din flota-fantomă a Rusiei, relatează PE într-un comunicat.

Jurnaliştii au descoperit că navele respective operează în prezent într-un regim de proprietate obscur, de multe ori fără asigurare de mediu, prezentând un risc ecologic semnificativ.

Împletind jurnalismul de investigaţie tradiţional cu analiza de date şi cu monitorizarea prin satelit, materialul câştigător identifică structuri de proprietate corporativă complexe, analizează tipare de transport şi dezvăluie costul uman al acestui tip de comerţ prin intermediul unor interviuri cu membri ai echipajelor care lucrează în condiţii periculoase.

Investigaţia dezvăluie implicarea unor actori europeni într-o reţea complexă de eludare a sancţiunilor împotriva Rusiei, inclusiv implicarea a opt agenţii care operează pe teritoriul Uniunii Europene şi care recrutează personal pentru flota-fantomă. Jurnaliştii au descoperit şi că alte 20 de astfel de agenţii operează din Ucraina.

Investigaţia a mers pe urmele membrilor echipajelor de pe 60 de nave din flota-fantomă şi a identificat legături între aceştia şi anumite companii din ţări europene, arătând, astfel, cum s-au implicat în economia de război a Rusiei nişte întreprinderi europene obişnuite.

Partenerii media ai investigaţiei au fost: Follow the Money (Olanda), „De Tijd” (Belgia), „Suddeutsche Zeitung” (Germania), WDR (Germania), NDR (Germania), „The Times” (Regatul Unit), SourceMaterial (Regatul Unit), IRPIMedia (Italia), OCCRP, NRK (Norvegia), Danwatch (Danemarca), Solomon (Grecia), Inside Story (Grecia), Dialogue Earth.