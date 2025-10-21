G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Israelul a identificat rămăşiţele ostaticului predat luni ca fiind ale sergentului major…

israelieni, zidul plangerii, rugaciune, tel aviv
sursa foto: © Aronbrand | Dreamstime.com

Israelul a identificat rămăşiţele ostaticului predat luni ca fiind ale sergentului major Tal Haimi, cetățean româno-israelian

Articole21 Oct • 283 vizualizări 0 comentarii

Medicii legişti israelieni au identificat rămăşiţele unui ostatic israelian decedat, predate luni, ca fiind ale sergentului major Tal Haimi, a declarat biroul primului ministru, potrivit CNN, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Tal Haimi era cetățean româno-israelian.

Haimi a fost ucis în atacul condus de Hamas pe 7 octombrie 2023, în timp ce apăra un kibbutz, a declarat Armata Israeliană. Avea 41 de ani la momentul morţii. Îi supravieţuiesc soţia, patru copii, tatăl şi sora, a declarat Armata Israeliană. Haimi este al 13-lea ostatic decedat care a fost transferat şi identificat de la semnarea acordului de încetare a focului în Gaza, propus de SUA, pe 9 octombrie.

Cetăţeanul thailandez Sonthaya Oakkharasri a fost precedentul care a fost identificat duminică. Conform acordului de încetare a focului, mai rămân de transferat de către Hamas încă 15 ostatici decedaţi.

Forumul Familiilor Ostatici şi Dispăruţi a transmis condoleanţe familiei lui Haimi după ce trupul său a fost repatriat pentru a fi înmormântat în mod corespunzător. „Pe lângă durerea profundă şi conştientizarea faptului că inimile lor nu vor mai fi niciodată întregi, întoarcerea lui Tal aduce o oarecare alinare unei familii care a trăit în incertitudine şi suferinţă insuportabile timp de mai bine de doi ani”, a declarat grupul.

Sicriul cu rămăşiţele lui Haimi a sosit luni dimineaţă la Tel Aviv pentru identificare, după ce a fost recuperat de Crucea Roşie din Gaza şi apoi transferat în custodia forţelor israeliene din teritoriul devastat de război.

Ultimul transfer are loc în contextul eforturilor diplomatice din regiune menite să promoveze următoarea fază a planului de încetare a focului al administraţiei Trump.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un militar nord-coreean dezertează, pentru prima oară din vara lui 2024, în Coreea de Sud

Articole20 Oct • 1.038 vizualizări
0 comentarii

Israelul şi Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistiţiului / S-au înregistrat zeci de morţi în urma atacurilor, inclusiv doi soldaţi israelieni

Articole19 Oct • 616 vizualizări
0 comentarii

Hamas respinge acuzaţiile Statelor Unite privind o presupusă încălcare a armistiţiului cu Israelul

Articole19 Oct • 260 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.