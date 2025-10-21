Soluții pentru orașe sustenabile, de la experții Jaime Ruiz și Louis de Jaeger, la Climate Change Summit 2025: reîmpăduriri, mobilitate urbană durabilă și infrastructură verde / În mesajul său, Nicușor Dan, fost primar, reafirmă susținerea pentru Centura Verde a Bucureștiului

Doi experți din lume, Jaime Ruiz, co-fondator Cities Forum, și Louis de Jaeger, designer regenerativ, au prezentat exemple concrete de orașe europene care implementează mobilitatea urbană durabilă și infrastructură verde prin reîmpăduriri. În mesajul de deschidere la Climate Change Summit 2025, de la București, președintele României, Nicușor Dan, a amintit că a semnat, ca primar general pentru Centura Verde București-Ilfov în 2023 și a transmis, totodată, „convingerea fermă” că acțiunile pentru climă sunt investiții strategice în viitor. Tot la summit va avea loc, în aceeași zi, un eveniment în care Primăria Capitalei anunță semnarea protocolului pentru implementarea efectivă a centurii verzi din București-Ilfov.

Louis de Jaeger, eco-entrepreneur și designer regenerativ, a explicat cum pădurile urbane și reîmpădurirea pot reduce temperatura globală și pot susține hrana comunităților. Jaeger a afirmat că 550 de milioane de hectare de copaci ar putea răci planeta cu 2°C, cu exemple din Amazon și din orașe europene. În discursul său, Jaeger a vorbit despre reconectarea oamenilor cu natura și despre cum soluțiile naturale pot combate criza climatică.

„Națiunile Unite avertizează că, până în 2050, 90% din solurile noastre vor fi degradate. Fără sol fertil, nu avem hrană, iar fără apă, nu avem viață.”

Jaeger a folosit o analogie cu dinozaurii.„Dinozaurii aveau aripioare pe spate pentru a se răcori. Noi putem face același lucru cu planeta noastră — și acele aripioare se numesc copaci. Copacii transpiră, exact ca noi, evaporând apă care răcește aerul și creează nori. Ei nu doar răcesc planeta, ci fac și ploaia.”

Louis de Jaeger, invitat la Climate Change Summit, este un eco-antreprenor, designer regenerativ și autor belgian. Prin Food Forest Institute, el promovează pădurile alimentare și agricultura regenerativă, combinând sustenabilitatea cu sănătatea comunităților.

La rândul său, Jaime Ruiz, co-fondator al Cities Forum, a prezentat exemple de orașe europene care implementează mobilitate urbană durabilă, infrastructură verde și guvernanță incluzivă. Orașe precum Utrecht, Berlin, Barcelona și Madrid au introdus mobilitate durabilă cum ar fi transportul public, bicicletele electrice și infrastructura verde. Ruiz a menționat proiecte majore, precum Net Zero Cities, o platformă europeană prin care orașele colaborează pentru a dezvolta infrastructură climatică inovatoare, în care se află și Sectorul 2 al Bucureștiului.

Jaime Ruiz este co-fondator al Cities Forum, o organizație internațională care oferă consultanță orașelor, guvernelor și organizațiilor multilaterale pentru dezvoltare urbană durabilă. Activitatea sa se concentrează pe mobilitate urbană, infrastructură verde și reziliență climatică.

Ca exemple, Ruiz a menționat orașe precum:

Gara centrală din Utrecht oferă acces simultan la trenuri, autobuze, biciclete proprii sau electrice, și dispune de o parcare subterană pentru 12.000 de biciclete;

Berlin, stații de mobilitate partajată amplasate lângă stațiile de autobuz, unde cetățenii pot închiria trotinete, biciclete sau motociclete electrice;

Barcelona, unde sistemul de bike-sharing „Bicing” are 8.000 de biciclete, dintre care 5.000 electrice, folosite de mii de oameni zilnic;

Madrid, unde compania de transport public testează 10 autobuze cu hidrogen verde, alimentate cu energie produsă local din panouri fotovoltaice.

Ruiz a vorbit și despre investițiile în infrastructură verde, precum Parcul Ventas din Madrid, construit deasupra unei autostrăzi de centură, care va conecta două cartiere și va extinde suprafața verde a orașului.

„Știu că un astfel de proiect costă mult — peste 80 de milioane de euro — dar nu mai avem timp să discutăm despre eficiență economică. Trebuie să privim aceste investiții ca fiind vitale. Nu avem alternative. Ne confruntăm cu o urgență, iar timpul se scurge.”

În deschiderea Climate Change Summit 2025, președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj participanților privind angajamentul său privind protecția mediului.

„În ediția din 2023, ca primar general al Bucureștiului, am semnat pactul pentru Centura Verde a Capitalei, simbolic angajament dar, totodată, concret pentru protejarea mediului și biodiversitatea urbană. Azi, ca președinte al României, reafirm ferm convingerea că acțiunile de climă sunt investiții strategice în securitatea, siguranța și prosperitatea noastră ca întreg”, a declarat Nicușor Dan.

Experți din întreaga lume s-au reunit la Climate Change Summit 2025, care are loc la București între 22 și 25 octombrie, pentru a dezbate măsuri concrete împotriva schimbărilor climatice.